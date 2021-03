Müller Cecília: Gyors lefolyású megbetegedéseket tapasztalnak, rögtön kórházi kezelésre van szüksége a betegeknek

Óriási tempóban halad előre a koronavírus-járvány. Láthatjuk, hogy a fertőzöttek száma egyre növekszik – kezdte Müller Cecília a beszédét az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos felsorolta az elmúlt 24 óra adatait, és jelezte,

már gyors lefolyású megbetegedéseket is tapasztalnak, amelyek szinte órákon belül fejlődnek ki, a tünetek kezdete után nagyon súlyos formát öltenek, és rögtön kórházi kezelésre van szüksége a betegeknek.

Az országos főorvos mindenkit kért, hogy oltassa be magát.

Akinek füle van hallja meg, és azokra hallgasson, akik a bizonyítékokon alapuló információkat adják tovább

– mondta erről.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília az operatí törzs tájékoztatóján 2021. március 2-án.

Mindegyik oltóanyag hatásos, a súlyos szövődmények kialakulását, a kórházba kerülést meg tudja akadályozni. Jelenleg ez a legelső szempont a koronavírus-járvány dinamikusan felfutó szakaszában . Nemcsak az eset számok növekednek rohamosan, hanem a súlyos esetek száma is – figyelmeztetett Müller Cecília, és emlékeztetett, hogy 6071 beteget ápolnak kórházban. 581-et pedig lélegeztetőgépre kellett kapcsolni. Legyen ez intő jel, hogy ne hezitáljunk, ha oltásra hívnak – fűzte hozzá.

Az országos tiszti főorvos beszélt arról is, hogy Magyarországon is jelen van a brit mutáns, és megtalálták a dél-afrikai variánst is, amelyet eddig öt esetben mutattak ki Felidézte az AstraZeneca- és Pfizer-vakcina hatékonyságáról szóló brit kutatást, és jelezte, „türelmetlenül várják”, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyja a Johnson & Johnson egydózisú vakcináját. Utóbbi adatait kiválónak nevezte.