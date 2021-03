A dolgozók kilencven százaléka visszakapcsolta a villanyt a Szent Imre Kórházban

Nincs tömeges felmondás a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, és a dolgozók 90 százaléka aláírta az egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést – ezt nyilatkozta az Origónak az intézmény főigazgatója. Bendros J. Róbert reagált arra is, hogy hétfőn a kórház egyik osztályának távozó dolgozói Facebook-posztban már el is búcsúztak, „lekapcsolták a villanyt”, azt mondta erre, hogy 90 százalék meg „visszakapcsolta a villányt”. Hozzátette: olyan feltételeket alakítottak ki, hogy a dolgozóknak megéri maradni, illetve úgy módosították a pótlékok rendszert, hogy senkinek ne csökkenjen a keresete.

Leszögezte, az új jogviszony miatt kizárólag az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon került sor nagyobb arányú pályaelhagyásra. Az ott dolgozó 28 orvos közül 4 orvos és két rezidens távozik. Az ápolási területen 54-en dolgoznak, közül 17-en döntöttek a távozás mellett. Megemlíti azt is, hogy a távozók miután megkapták a végkielégítésüket, magánkórházakban, vagy más állami intézményben dolgoznak tovább, de van, aki pályaelhagyóvá válik. A főigazgató szót ejtett arról is, hogy az érsebészeti területet kellett emberhiány miatt kicsit átszervezni, de ott is zavartalan működik az osztály.

Bendros J. Róbert elmondta azt is, hogy a járvány miatt eddig nem kellett bővíteni a covid-osztályt, de amennyiben szükséges lesz, akkor átcsoportosítással meg tudják oldani az ellátást. És aláhúzta azt is, hogy a minden szükséges eszköz, valamint védőfelszerelés folyamatosan biztosított. 70 lélegeztetőgép és 28 lélegeztetésre alkalmas altatógép mellett, minden szükséges orvosi és ápolói eszköz a rendelkezésükre áll. A szakember szerint a harmadik hullám két-három hetes platófázist követően, húsvét körül csökkenhet. De ez függ attól is, hogy mennyire tudják növelni az átoltottság mértékét.