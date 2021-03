Deutsch Tamás: A Fidesz kimondta a királyról, hogy meztelen

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból:

Deutsch szerint az Európai Néppárt tagjai egyre gyengébben teljesítenek, ellenben a Fidesszel, amely egyre jobban.

Konkrét tudomásunk van arról, hogy több ország delegáltjai is fontolhatják a Néppárt elhagyását. Azt, hogy lesz-e bátorságuk, azt egyelőre nem tudom megmondani. A néppárti frakcióban jobb szélre kikerülők is hasonló sorsara juthatnak. Bolgár, szlovén, osztrák barátainknak már régóta mondjuk, hogy a jövőben ők lesznek a sorosok. Ugyanaz a recept, ugyanaz a vádaskodás. Belülről szalámizza fel magát a Néppárt. Személyesen is neheztelek rájuk. Kevesebb bizottsági tagunk lesz, de így is részt tudunk venni a munkában