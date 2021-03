Egyelőre szünetel a MOL őrségi kutatófúrásával kapcsolatos eljárás

Sem az Agrárminisztérium, sem pedig résztulajdonosként az állam nem állíthatja le a MOL által az Őrségben kezdeményezett szénhidrogén kitermelési kutatást – derült ki Nagy István agrárminiszter Kocsis-Cake Olivio képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából. Előbbi azért, mert egyedi közigazgatási ügybe, szakhatósági eljárásokba nem avatkozhat be, a hatóságtól hatósági feladatot nem vonhat el a hatályos jogszabályok alapján. Az állam pedig ugyanis még rendelkezik 5,2449 százaléknyi MOL tulajdonnal, azonban a szénhidrogén kutatási terület nem közgyűlési hatáskör, ezért az államnak nincs lehetősége részvényesi minőségében fellépni.

Az Index is megírta, hogy február közepén lakossági petíció indult annak megakadályozására, hogy az Őriszentpéter belterületétől mintegy 400 méterre tervezett szénhidrogén kutatófúrást megakadályozzák. Azon túlmenően, hogy tervezett fúráshoz egy Natura 2000-res védettségű területet is igénybe vennének, a helyieket az is zavarta, hogy véleményük szerint a fúrás és a kitermelés súlyosan veszélyeztetné az ott élők és az oda látogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet és a védett élővilágot. Időközben már több mint 22,5 ezren írták alá a petíciót.

A többek között a védett természeti területekért felelős agrárminiszter válaszában igyekezett eloszlatni a környezetkárosítással kapcsolatos aggályokat. Kifejtette, hogy a MOL Őrség Szénhidrogén Kft. által elnyert, egyébként 20 évre szóló kutatási és kitermelési koncesszióval érintett területet eleve úgy alakították ki az előzetes környezet-, táj-, és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, termőföldvédelmi szempontok alapján megvizsgálták a területet, és kizárták azokat a térrészeket, amelyeken egyáltalán nem végezhető bányászati tevékenység.

A miniszter leszögezte azt is, hogy a koncessziós társaság kizárólag a jogszabályokban előírt hatósági engedélyek birtokában végezhet kutatási tevékenységet, illetve hozhat létre külszíni létesítményeket. A koncesszor vállalkozás egyébként rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal által elfogadott kutatási műszaki üzemi tervvel.

Egyelőre azonban szünetel a térségben a szénhidrogénkutatás. Ugyan a MOL 2021. január 14-én benyújtott egy előzetes vizsgálati kérelmet az Őri-M-1 jelű mélyfúrás lemélyítésével kapcsolatosan,

azonban az eljárás egyelőre szünetel.

A kormányhivatal ugyanis a mélyfúrás kivitelezésével kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva arra jutott, hogy hiánypótlást kér elsősorban táj- és természetvédelmi okokból, illetve a tevékenység besorolása céljából. A mélyfúráshoz szükséges kútbekötő vezeték nyomvonala ugyanis Natura 2000-res besorolású területre esik.

A hiánypótlási igény beérkezését követően azonban maga a beruházó kérte az eljárás szüneteltetését. A hivatal döntése szerint 2021. február 17-től számított hat hónap áll rendelkezésére, hogy az eljárás folytatását kérje.