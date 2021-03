Március 2-án a vádlotti vallomások ismertetésével megkezdődött a Kecskeméti Törvényszéken a Czeglédy Csaba és társai elleni büntetőper. Hosszú volt az út idáig, hiszen 2020 januárjában a Szegedi Törvényszék valamennyi büntető ügyszakos bírája elfogultságot jelentett be, ezért a Szegedi Ítélőtábla az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A vádirat szerint Czeglédy Csaba és 22 bűntársa egy olyan számlázási láncot alakítottak ki, amely arra törekedett, hogy a munkaerő-közvetítés kapcsán felmerülő közterhek megfizetését elkerüljék, és a láncolat végén található szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt. jogosulatlanul igényelhesse vissza az áfát.

Czeglédy Csabáról, a büntetőper 45 éves elsőrendű vádlottjáról annyit tudni kell, hogy 1998 óta – rövid megszakítással – baloldali önkormányzati képviselő Szombathelyen, a 2006-os ciklusban alpolgármester is volt. Politikusi tevékenysége mellett a 2010. december 31-e óta működő Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda keretében többek közt baloldali politikusokat képviselt sajtó- és helyreigazítási perekben, így Gyurcsány Ferencet és Botka Lászlót is. Ügyvédi tevékenységével egy időben iskolaszövetkezeti elnöki tevékenységet is ellátott. Czeglédy nem először áll bíróság előtt, 2002-ben adócsalás, magánokirat-hamisítás és számviteli fegyelem megsértésének vétsége miatt egy év négy hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. A mostani ügyben 2017 júniusában tartóztatták le, és másfél évet ült előzetesben. A Szegedi Törvényszék 2019-ben megszüntette vele szemben a büntetőeljárást, mert az európai parlamenti választáson a Demokratikus Koalíció listájának 36. helyén szereplő képviselőjelöltként mentelmi jog illette meg. 2019. október 13-a óta önkormányzati képviselő Szombathelyen, a szociális és lakásbizottság elnöke.