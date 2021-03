Csak akkor szigorítanak, ha elkerülhetetlen

Fontos:

Szerdán újabb adag vakcinák érkeznek a háziorvosokhoz – 250 ezer Sinopharm-vakcina áll majd rendelkezésre és a Moderna vakcinája is használható oltásra.

Az úgynevezett kórházi oltópontokon 114 660 Pfizer-oltással folytatódik a kampány a legidősebbeknek.

A hétvégén 74 ezer 18–60 év közöttit várnak oltásra eddig nem alkalmazott formában, SMS-alapú értesítést fognak kapni az érintett (krónikus) betegek.

Csak akkor szigorítanak, ha feltétlenül szükséges, a kormányülésen döntenek a további lépésekről.

Szerdára virradóra 4211-re emelkedett az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 439 900 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 324 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 326 215 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 98 361 főre nőtt. Összesen 6367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján a napi adatokat az országos tiszti főorvos.

Müller Cecília arról beszélt, hogy a járványügyi számítások beigazolódni látszanak, ami nemcsak az új fertőzöttek számában nyilvánul meg, hanem a súlyos megbetegedések számában is.

Ez azt jelenti, hogy a betegségek nagy számban súlyosan zajlanak, a tünetek kezdete után gyors romlás jön, olyannyira, hogy szinte azonnal kórházi kezelésre van szükség.

Hangsúlyozta: ebből látható, hogy egyre többen kerülnek kórházba, a lélegeztetett betegek száma már 622 fő. Müller Cecília rámutatott: a klinikusok és a szakértők arról is beszámolnak, hogy az életkor a fiatalabbak felé tolódik el, immár a 40-es korosztályban is megjelenik a betegség.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismételten kért mindenkit, hogy a járványügyi és a higiénés szabályokat tartsa be, ugyanis a fertőzés esélye sokszoros jelenleg a koronavírus kezdeti fajtájához képest a variánsok miatt – magyarázta Müller Cecília.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

Kérte továbbá az emberek türelmét, mivel szerinte most kiemelten fontos, hogy a fiatalok ne fertőződjenek meg és ne kerüljenek kórházba „súlyos, szövődményes állapotban.”

Kiemelte, a második hullámban 8000 körül volt a kórházban ápoltak száma, és jól láthatóan közeledünk ahhoz.

Szigorítás csak akkor lesz, ha az elkerülhetetlen.

Kiemelte, hogy kormányülés szerdán van, ennek eredményéről hamarosan értesítést kap a sajtó.

Azt mondta, hogy a 136 halott jelentős szám, a legfiatalabb áldozat 43, a legidősebb 96 éves volt.

Arról is beszélt, hogy folyamatosan érkeznek az országba és a kórházi oltópontokra is az oltóanyagok, a háziorvosok Sinopharm- és Moderna-vakcinával olthatnak a körzetekben, bízik benne, hogy ezek eloltásra kerülnek. Kiemelte, hogy a Pfizer teljes mennyiségét, a 114 660 adagot teljes mértékben kiosztják az oltópontokra, és ott is folytatódik a legidősebbek védőoltása.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy külön fejezet nyílik csütörtökön, ugyanis jelentős kampány zajlik majd hétvégén, 74 ezer főt, 18 és 60 év közötti krónikus betegeket szólítanak meg SMS-ben, hogy a kórházi oltópontokra járuljanak az AstraZeneca-oltásért.

Az üzenetet az érintettek csütörtökön kapják majd meg.

Kiemelte, fontos, hogy az üzenetben foglaltaknak megfelelően, pontosan járjanak el. Úgy fogalmazott, hogy az SMS egy behívó lesz tulajdonképpen, és arra kért, hogy pontosan és fegyelmezetten tartsák be a megjelenés időpontját. Emlékeztetett, hogy korábban már jelezte, hogy túl korán érkezni sem érdemes, hogy ne legyen torlódás.

Hangsúlyozta, hogy aki teheti, felkészülten érkezzen az időpontra, és töltsék le a weboldalról a beleegyező nyilatkozatot, hogy ne menjen az idő az adminisztrációval. Innivalót mindenki vigyen, illetve cukorbetegek ételt is.

Kiemelte, hogy mostanra több mint 31 millió oltóanyagot kötött le Magyarország, amelyből valamivel több mint kétmillió érkezett meg, amelynek egy részét már eloltották, másik része úton van, a harmadik részét pedig egyelőre raktározzák, így a Szputnyik V második oltóanyagát. Hozzátette, jó hír, hogy a korábban beérkezett Szputnyik V oltóanyagot az NNK fel tudta szabadítani, ami azt jelenti, hogy ezeket már a jövő héten el is olthatják.

Eddig 758 037 főt oltottak be legalább egyszer, és 253 368-an megkapták a második adagot is. Azt mondta, ha mindenki együttműködik a hétvégi tömeges oltáson, jövő szerdáig 529 ezer koronavírus elleni védőoltást tudnak beadni Magyarországon, amellyel a családok és közösség védelmét szolgálják.

Arra is kért, hogy aki elmegy oltakozni, praktikusan öltözködjön, hogy minél gördülékenyebben haladhasson az oltakozás, és beszélt az oltakozással kapcsolatos változásokról is.

Ez alapján a Pfizer-vakcinát az elsőt követő 35. napon adják be, illetve az AstraZeneca második adagját 12 hétre tolták ki, ezt az alkalmazási előírás is lehetővé teszi – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy további változás, hogy az oxfordi vakcina immár korhatár nélkül, 18 éves kor felett mindenkinek adható. „Ez egy hatalmas akció lesz, mindenkinek az együttműködését kérem” – fogalmazott.

Hatósági intézkedések

Kiss Róbert rendőr alezredes bejelentette, hogy Szlovákia a mai naptól kezdve szigorította a beutazási feltételeket.

Fotó: M1 / Médiaklikk Kiss Róbert

Hozzátette: az egyik határátkelőhelyet is lezárták, illetve a szlovák hatóságok a magyar rendőrök segítségét kérték annak érdekében, hogy az illegális határátlépéseket hiúsítsák meg.

Beszámolt továbbá az utóbbi 24 óra intézkedéseiről:

A maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 201 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, így a járványügyi készültség kezdete óta eddig 27 535 intézkedést hajtottak végre. Közülük a hatóságok 167 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. 26 személyt figyelmeztettek, 90-et megbírságoltak, 51 személlyel szemben feljelentést tettek.

Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 4, üzletekben és bevásárlóközpontokban 30 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

Az üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig összesen 842 ilyen esetben kellett eljárniuk a hatóságoknak tavaly november óta. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 214 esetben volt megállapítható.

Az elmúlt 24 órában a vendéglátóhelyeken, üzletekben való tartózkodás tilalmának megszegése miatt nem intézkedtek.

387 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt. Közülük 3-an a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályokat szegték meg, szintén 3-an pedig a közterületi csoportosulási tilalmat hágták át. Így eddig összesen 45 227 esetben intézkedtek a rendőrök.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 44 esetben intézkedtek rendőrök a hétvégén, összesen 12 814 esetben kellett eljárniuk.

A házi karanténban lévő személyekkel szemben 13 247 helyszíni ellenőrzést végeztek az elmúlt 24 órában. Tegnap 7411 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 37 005-en vannak karanténban. 3662-en használják közülük az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazást.

Magyarország államhatárain jó ütemben lehet közlekedni, de helyenként kisebb várakozással kell számolni. Röszkén van jelentős torlódás, itt háromórás várakozással kell számolni.

Tavasz óta a járványüggyel összefüggésében összesen 334 büntetőeljárást indítottak, ez idáig 105 gyanúsítottat hallgattak ki.

Újságírói kérdések

A Békés Megyei Hírlap kérdésére Müller Cecília elmondta: azoknak, akik SMS-ben kapnak értesítést az oltásról, nem kell válaszolniuk az üzenetre.

A Somogyi Hírlap azt kérdezte meg, hogy tervezik-e ajánlani országos szinten azt a „kaposvári modellt”, amelynek keretében az önkormányzat segítőket küld az oltási körzetekbe, hogy az orvosoknak csak a vakcinákkal kelljen foglalkozni. Müller Cecília elmondta: korábban is kérték már az önkormányzatok segítségét az oltási kampányban.

A SEGÍTŐK ORVOSI ADATOKAT NEM KEZELHETNEK, DE SOK SEGÍTSÉT TUDNAK NYÚJTANI AZ OLTÓ ORVOSOKNAK – HANGSÚLYOZTA.

A segítők jelentős mértékű adminisztratív, illetve technikai terhet vesznek le az egészségügyi dolgozók válláról – mondta válaszában.

Az RTL Híradó megkérdezte, hogy az oltási sorrend változtatása révén valóban beoltanak-e mindenkit húsvétig. Müller Cecília válaszában elmondta: az oltási sorrend nem változik, de az a céljuk, hogy aki eddig regisztrált, azokat hamarabb oltsák be.

TERMÉSZETESEN A VAKCINÁK BEÉRKEZÉSÉN, ILLETVE A REGISZTRÁLÓK SZÁMÁN IS MÚLIK, HOGY HÁNY EMBERT SIKERÜL BEOLTANI – MONDTA.

Hozzátette: azokat a regisztrált egészségügyi dolgozókat is beoltják, akik még a betegségük miatt, vagy más okból nem kapták meg a vakcinát.

Az InfoRádió azt kérdezte, hogy a második adag oltásnak ugyanolyannak kell-e lennie, mint az elsőnek, illetve ha később szükséges lesz emlékeztető oltásra, akkor annak is ugyanannak kell-e lennie?

Müller Cecília elmondta: a gyártók csak akkor garantálják az oltóanyag hatékony működését, ha mindkét alkalommal ugyanazzal a vakcinával oltják be az embereket.

ARRA VISZONT MÉG NINCS „ELÉGSÉGES TUDOMÁNYOS EVIDENCIA”, HOGY HA A KÖVETKEZŐ SZEZONBAN ISMÉT OLTANI KELL, AKKOR AZT LEHET-E AZ EREDETIHEZ KÉPEST ELTÉRŐ VAKCINÁVAL IS VÉGEZNI – FEJTETTE KI MÜLLER CECÍLIA.

Azzal viszont már most kísérleteznek a gyártók, hogy a hatékonyságot növeli-e az, ha kétféle különböző vakcinával is beoltják az embereket – mondta az országos tiszti főorvos.