Zámbó Árpi: Most mondd meg, meglőttek!

Sinopharm kínai vakcinát kaptak Zámbó Jimmy testvérei, Árpi és Marietta – írja a Ripost. Ez volt az első oltásuk. A lap megjegyzi: bár talán kicsit tartottak a mellékhatásoktól, semmilyen kellemetlen vagy fájó jelenséget nem tapasztaltak.

„Most mondd meg, meglőttek! De hát muszáj volt beoltatnom magam. Március 29-én kapom is a második adagot. Marietta és én is a kínai vakcinát kaptuk meg, szerencsére teljesen jól vagyunk, semmilyen mellékhatást nem lépett fel. Legfeljebb a tűszúrás helye fáj egy picikét, de ez teljesen normális” – mondta Zámbó Árpi, miután megkapta koronavírus elleni vakcinát.

Kínai vakcinával oltották be Sváby András műsorvezetőt is. A médiaszemélyiség erről a közösségi oldalán számolt be .„Reggel hívott a háziorvosom, hogy kaphatok kínai vakcinát. Bevállaltam” – írta. Az Index beszámolt róla, hogy az elsők között regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra a 78 éves Esztergályos Cecília, akinek teljesen mindegy volt, hogy az elérhetők közül melyik vakcinát kapja. A Família Kft. egykori színésznője végül a kínai Sinopharm-vakcinát kapta.

„A kínai vakcinát választottuk. Mi nem ültünk fel a rémhíreknek, megbízunk a hatékonyságában” – ezt pedig már Oszter Sándor színművész mondta, aki szintén ezt a típust adatta be magának feleségével.

Nem lesz gond

Nem kell tartani a kínai vakcinától, egy nagyon jól ismert technológia mentén fejlesztik ki − mondta Müller Cecília a Vakcinainfó+ kínai vakcináról szóló adásában. A tiszti főorvos kitért arra is, hogy nagyon hatásos a vakcina, mert a vírus minden fehérjéjét tartalmazza.

A kínai vakcinával a világon már 43 millió embert oltottak be, és naponta emelkedik ez a szám. Az influenzaoltáshoz tudná leginkább hasonlítani a kínai vakcinát, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal a mellékhatásokkal kell szembenézni, mit az influenza elleni oltás után.