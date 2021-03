Kikészíti Gáspár Beát a lánya zaklatási botránya

Éles konfliktus robbant ki Gáspár Evelin és volt párja, Gazsi Boldizsár, illetve családjaik között. A fiú úgy érzi, szíven szúrták, szinte belebetegedett a szakításba. Annyira kikészült az elmúlt pár nap történéseitől, hogy a családja már az öngyilkosságtól félti, pszichiátriára kell mennie.

A férfi megzsarolta a lányt elég intim helyzetben készült képekkel, a történetnek pedig, úgy tűnik, nincs vége, amire most a lány édesanyja, Gáspár Bea is reagált.

Nagyon megvisel, kicsinál ez a helyzet, szinte aludni is alig tudok. Persze most a legfontosabb Evelin, aki tudja, hogy támogatjuk őt, számíthat ránk, és egyszer vége lesz ennek a rémálomnak. A szégyen, amit ilyenkor a gyerek érez, a szülőnek is rossz, de emelt fővel kell viselni, mert ami fontos: ez a helyzet nem a lányunk bukása! Ő nem tett semmi rosszat. A mai világban pedig miért is kéne azért szégyenkezni, mert egy felnőtt, 26 éves lány szexuális életet él, és párja van? Próbáljuk nyugtatni Evelint, hogy minden csoda három napig tart, ne adja fel, de nincs jó állapotban, napok óta alig tud enni, aggódunk érte, de a család mellette áll. Én nem értem, ha ez a fiú tényleg ennyire szereti a lányomat, akkor miért bántja? Miért hozza ilyen helyzetbe?