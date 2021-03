A horrorbírságok ellenére sem tűntek el a horrorkaravánok

Hiába a több százezer forintos bírság, továbbra is sokan próbálkoznak a Nyugat-Európából főleg Románia felé tartó autók nem szakszerű szállításával. Jelentős súlytöbblettel és sokszor nagy sebességgel közlekednek az úgynevezett horrorkaravánok. A román határ közelében a rendőrök három nap alatt négy ilyen szerelvényt is találtak. A szlovén határ közelében pedig egy kocsiról kiderült, hogy Olaszországban lopták – számolt be az ATV.

Ezeket azonnal kiállították a forgalomból, és addig nem mehettek tovább, amíg nem sikerült a trélerek súlyát a megengedettre csökkenteni. A rendőrök most fokozottan ellenőrzik ezeket a szerelvényeket.

Suba István, a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára szerint lakossági bejelentés, illetve kollégák szolgálati észlelése alapján dolgoznak. Ha ilyen szerelvényekre bukkannak, haladéktalanul intézkednek, és megfelelő szigorral járnak el a járművezetővel, illetve az esetleges üzembentartóval szemben.

Ezek az egyszerűen csak horrorkaravánnak nevezett járművek fokozott veszélyt jelentenek a többi közlekedőre is.