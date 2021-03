Így reagáltak a zárlatra az ellenzéki pártok

Február elején Orbán Viktor még azt mondta, hogy a kormány támad, a vírus védekezik. Ma a kormány bejelentette: a vírus támad, az ország meg bezár – jelezte a Jobbik elnöke. Jakab Péter közleménye a kormány Nemzeti Konzultációja kapcsán úgy fogalmazott:

a vírus legyőzéséhez nem fideszes adatgyűjtésre van szükség, hanem modern egészségügyre, megbecsült orvosokra és ápolókra, és legfőképp felelős kormányra, amelyik él a felhatalmazással, és nem visszaél vele.

A Jobbik javaslata szerint adjanak azonnali 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, emeljék meg az álláskeresési járadékot, „és legfőképp fejezzék be az egészségügyi dolgozók ellehetetlenítését, elüldözését”.

A kaszinók és a templomok is a fertőzés terjedésének melegágyai, ezért a Demokratikus Koalíció a Kormányinfón bejelentett bezárások mellett ezek „leállítását” is követeli. A párt reagálása szerint a kormány arra ügyel, hogy a számukra fontos dolgok azért működjenek. Arató Gergely közleményében hozzáfűzi, hogy a vadászati világkiállításra, stadionépítésekre, műtárgyakra és díszes szőnyegekre költött milliárdok helyett biztosítsanak 100%-os táppénzt a szülőknek, intézkedjenek az érettségizők felkészítéséről, a digitális oktatás feltételeinek javításáról, a vállalkozások támogatásáról, a kieső munkabérek 80%-os megtérítéséről!

Sajtótájékoztatóján az MSZP részéről Harangozó Tamás arról beszélt, hogy az iskolák zárása után is tartsák fenn az ottani ingyenes étkeztetést, az érettségin pedig csak szóbeli vizsgák legyenek. Azonnali, 80 százalékos bértámogatást követelt a vállalkozások számára, illetve 100 százalékos táppénzt azoknak, akik koronavírussal fertőződtek. Az ország infrastruktúrájának fenntartóit (közlekedési dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, kiskereskedelemben dolgozók) haladéktalanul oltsák be! A politikus felszólította a kormányt, hogy fejezze be a „testvérháborút”, amit az önkormányzatok ellen folytat. Az MSZP politikusa azt is kérte, hogy állapodjon meg azzal a mintegy 5000 egészségügyi szakdolgozóval, akik nem írták alá az új munkaszerződésüket, és akár egyenként tárgyaljon velük annak érdekében, hogy visszatérjenek az állami egészségügyi ellátás szolgálatába. Ha a kormány nem akar hiteltelenné válni, már a mai napon jelentse be a kaszinók bezárását - tette hozzá.

Ha a kormány a lezárások mellett döntött, ne kivételezzenek a fideszes holdudvarnak pénzt termelő kaszinókkal, és azonnal zárják be mindet! A Momentum elnöke szerint

fel kell felpörgetni az oltások beadását, most ugyanis több mint 150 ezer vakcina áll a raktárakban

– ha kell, alakítsák a futballstadionokat oltóponttá, ahogy ez a Barcelona stadionjával is történik. Fekete-Győr András azt követeli, hogy a katasztrofális időzítésű egészségügyi szolgálati jogviszonyt töröljék el, és adjanak meg minden segítséget a frontvonalban harcoló orvosoknak és szakápolóknak!

A kormány adja meg a 100 százalékos táppénzt mindazoknak, akik a vírus miatt kényszerülnek otthon maradni – kéri az LMP. Álláspontjuk szerint a kormánynak most azonnal meg kell segítenie a munkavállalókat, vállalkozókat, munkahelyeket.

Legyen teljes körű bértámogatás minden szektorban, ahol esett a bevétel. Kapjanak jövedelempótló támogatást az eddig minden támogatásból kimaradt egyéni- és mikrovállalkozók is.

A párt haladékot kérne a rezsidíjakhoz, valamint azt, hogy függesszék fel a fix terheket (például a kamarai tagdíjakat). A bértámogatás akkor is járjon, ha valaki ideiglenesen más szektorban talál alkalmi munkát. Véleményük szerint az álláskeresési járadék összegét meg kell emelni, a jogosultsági idejét pedig 9 hónapra emelni. Legyen újranyitási támogatás azoknak, akik sokáig bevétel nélkül maradtak.

A Párbeszéd üdvözli a kormány csütörtökön bejelentett döntéseit, de sajnálatosnak tartja, hogy későn, a harmadik hullám erősen felívelő szakaszában hozta meg azokat, az egészségügyi dolgozók jogviszonyának erőszakos megváltoztatásával pedig tovább tetézte a bajt. Követelik, hogy a munkáltatók engedélyezzék a szülők otthoni munkavégzését. Azon szülők, akik otthon maradnak a gyermekükkel, ezt szabadságkeretüket felhasználása nélkül, 100 százalékos fizetés mellett tehessék meg!

Azt szeretnék, hogy a korlátozások miatt érintett szektorok újranyitásáig teljes, 100 százalékos bértámogatást biztosítson közvetlenül a munkavállalóknak a kormány, és adjon havi 100 ezer forint válságkezelő alapjövedelmet a munka és jövedelem nélkül maradóknak. Javasolják azt is, hogy a pedagógusokat azonnal oltsák be. A párt tudni szeretné, hogy mi lesz a jövő héten a középiskolások szóbeli felvételijével. Szívesen hallottak volna az egészségügyi dolgozók munkaszerződés-módosításának elhalasztásáról, és az egészségügyi alapellátás, rendelés módjáról is.