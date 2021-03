Sötét nap: idei csúcson az új fertőzöttek és halottak száma

Csütörtökre 6278 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 446 178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 152, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 476 főre emelkedett. Kórházban 6554 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. Mint írják, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 328 136 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 102 566 főre emelkedett.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 785 440 fő a beoltottak száma, közülük 267 153 fő már a második oltását is megkapta.

Továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Ma délelőtt újabb – de a vártnál kevesebb – AstraZeneca-szállítmány érkezik: a várt 127 200 adag helyett csak 105 600 adag vakcina jön, és szintén ma megérkezik az újabb Szputnyik-szállítmány is. A kórházi oltópontokon 114 ezer Pfizer-vakcinát adnak be az időseknek. Ezenfelül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be sms-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.

A kormány ma reggel is ülésezik a járványhelyzet miatt, a döntésekről a 11 órakor kezdődő Kormányinfón adnak tájékoztatást.

Az igazolt fertőzöttek megyei eloszlását mutató térképet informatikai okok miatt később frissítjük – írják.

Egy nappal korábban 4211-re emelkedett az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 439 900 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma szerdára. Aznapra elhunyt 136, többségében idős, krónikus beteg. Szerdán kórházban 6367 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 622-en voltak lélegeztetőgépen.

Az általános iskolákban továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések és a testhőmérséklet-mérés. Ha egy óvodában vagy iskolában megjelenik a vírus, az operatív törzs dönt arról, hogy szükséges-e rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást elrendelni. Az operatív törzs

jelenleg 229 óvodában egy-egy csoportot érintően, 153 óvodában és 79 általános iskolában az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 505 általános iskolában egy-két osztályt és 141 általános iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

A járvány harmadik hullámának felszállóágában vagyunk, ezért kérik, hogy aki még nem tette, regisztráljon az oltásra. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a hatvan év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amivel praxisonként tíz fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

Február 27-én jelent meg az új kormányrendelet, amely szerint március 16-ig érvényben maradnak a szigorú védelmi intézkedések. Ebbe beletartozik a kijárási tilalom, a gyülekezési tilalom, az éttermek és szállodák zárva tartása, a rendezvények tilalma, valamint a boltok este hét órakor történő bezárása is.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy mostanra több mint 31 millió oltóanyagot kötött le Magyarország, amelyből valamivel több mint kétmillió érkezett meg. Ennek egy részét már eloltották, másik része úton van, a harmadik részét pedig egyelőre raktározzák, így a Szputnyik V második oltóanyagát. Hozzátette, jó hír, hogy a korábban beérkezett Szputnyik V oltóanyagot az NNK fel tudta szabadítani, ami azt jelenti, hogy ezeket már a jövő héten el is olthatják.

Mint megírtuk, javíthatja az ellátás biztonságát a fejlesztés alatt álló magyar vakcina, amely olcsóbb is lesz a külföldi oltóanyagoknál. Erről Rusvai Miklós virológus beszélt, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pedig azt valószínűsítette, hogy jövő év végén kezdődhet a gyártás Debrecenben.

Közben új védőoltás is megjelent a piacon. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az EDA már jóváhagyta a Johnson & Johnson belga leányvállalata, a Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett készítmény engedélyezési kérelmét. A vakcina különlegessége, hogy elég egyetlen dózist is beadni belőle, hogy kialakuljon a védettség.

(Borítókép: Beteget lát el egy ápolónő egy intenzív osztályon 2021. február 18-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)