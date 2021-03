Már ma bejelenthetik a teljes lezárást

Az Index információi szerint a teljes országot lezárják húsvétig a járvány terjedése miatt. Ez azt jelenti, hogy a következő napokban bezárhatnak az iskolák, óvodák, üzletek. Várhatóan ezeket a részleteket ismerteti a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormányzati tájékoztató oldalán már felhívták a figyelmet, hogy a kormány ma reggel is ülésezik a járványhelyzet miatt, a döntésekről a 11 órakor kezdődő Kormányinfón adnak tájékoztatást. Értesüléseink szerint Magyarországon is életbe léphet a szomszédos Szlovákiához hasonló rendelkezés, miszerint az üzletekben kötelező lesz az FFP2-es kategóriájú maszk viselése, később pedig ezeket minden egyéb zárt területen is kötelező lesz hordani.

A járvány harmadik hulláma hazánkat is elérte, csütörtökre 6278 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 152, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 6554 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen.

Mint arról a napokban már beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, Galgóczi Ágnes arról beszélt, hogy meg kellene fontolni a plázák rövid időre történő bezárását. Valamint elmondta, hogy a járványügyi adatok azt mutatják, hogy a gyerekek körében erőteljesen terjed a fertőzés, így az alsó tagozatosok számára is érdemes lenne bevezetni a digitális oktatást.

A legfontosabb a kontaktusok számának csökkentése az emberek között. A közösségek találkozását kell csökkenteni, rendezvényeket már rég nem tartunk, de például az üzletek nyitva tartását esetleg egy kéthetes periódusra lehetne korlátozni azzal, hogy csak a létfontosságú élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, bankok, posták maradjanak nyitva. Azt gondolom, ez indokolt lenne, hiszen a plázákban az emberek ott vannak. Már egy ilyen rövid lezárási időszak is komoly eredményeket hozhat

– mondta Galgóczi Ágnes. Az osztályvezető szerint a lezárás alatt a védőoltásokkal nagyon gyorsan tudnának haladni. Ez így hatékony lenne, és a járvány megfékezését szolgálná – vélekedett.

(Borítókép: Vásárlók az Allee bevásárlóközpontban 2020. május 18-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)