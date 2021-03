Százéves férfit oltottak be a koronavírus ellen Mezősason

Megkapta a második adag Pfizer-vakcinát a százéves Fejes Lajos, aki a Hajdú-Bihar megyei Mezősason lévő háziorvosi rendelőbe ment. Az idős férfit Szabó Mihály háziorvos oltotta be csütörtök délután – írta az MTI.

A legfrissebb koronavírus adatok tanúsága szerint eddig 785 440 főt oltottak be valamilyen vakcinával, és közülük 267 153-en a második adagot is megkapták. Mint az ismeretes, a kórházi oltópontokon 114 ezer Pfizer-vakcinát adnak be az időseknek. Ezenfelül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZeneca oltóanyagot kapnak.