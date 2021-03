74 ezer adózó tartozik legalább fél évi tb-járulékkal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2021. február 26-án még csaknem hetvennégyezer adózó tartozása haladta meg az egészségügyi szolgáltatási járulék hathavi mértékét – mondta el a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak.

Izer Norbert szerint azonban a ténylegesen érintettek száma ennél jóval kevesebb, a tartozók csaknem fele ugyanis hosszabb ideje külföldön él, csak ezt eddig – annak ellenére, hogy kellett volna – nem jelentették be az egészségbiztosítási szervnek. Esetükben egyébként utólag van lehetőség a járuléktartozás törlésére – tette hozzá.

A NAV március 10-én adja át a több mint hathavi összeggel tartozók adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK).

Aki nem tudja megfizetni a tartozását, csak kérjen fizetéskönnyítést, a NAV rendkívül méltányosan jár el járulékügyekben

– javasolta a szakpolitikus.

Március 10-ig tehát még rendezhető a tartozás, és ebben partner az adóhivatal is: minden segítséget megad az érintetteknek, akik akár telefonon is jelentkezhetnek. Miuátn a NEAK megkapja a hathavi járuléktartozást felhalmozók adatait, azt még összeveti saját nyilvántartásával is, és csak azután érvényteleníti az érintettek taj-számát, ami azzal jár, hogy

az állami egészségügyi szolgáltatás ingyenesen már nem vehető igénybe addig, amíg az elmaradás meghaladja a hathavi összeget, azaz a 48 ezer forintot.

Izer Norbert elmondta, hogy törvény garantálja az ingyenes állami egészségügyi ellátást, többek között a

nyugdíjasoknak,

diákoknak,

kismamáknak,

hajléktalanoknak,

munkanélkülieknek

és a szociális ellátásra jogosultaknak.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a taj-szám esetleges érvénytelenítése nem játszik szerepet abban, hogy valaki kaphat-e koronavírus elleni védőoltást, azt ugyanis az állam ettől függetlenül ingyenesen garantálja mindenki számára.