Karácsony: káoszba fulladt az oltási terv, de mi segítünk

Levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás, Terézváros polgármestere és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke azzal kapcsolatban, hogy szerintük összeomlott a kormány oltási terve, de a budapestiek egészsége és biztonsága érdekében segítséget és együttműködést kínálnak, hogy

Írnak arról is, hogy a kerületi önkormányzatok be tudnak kapcsolódni az oltási terv végrehajtásába.

Minden korábbinál nagyobb szükségünk van az egészségügyi ellátásra, orvosainkra, ápolóinkra, a rendvédelmi dolgozókra, járványhelyzetben is el kell szállítani a szemetet, menni kell a villamosnak. Ha azok emberek, akik az alapszolgáltatásokat működtetik, akik a legnagyobb bajban is végzik munkájukat, akik vigyáznak ránk, nem dolgoznak, akkor az ország vérkeringése áll le.

Megjegyzik, hogy ez fog történni, ha az intézményekben nincsen ügyelet, illetve, ha az embereknek nincs más választása, mint otthon maradni a gyerekkel.

Megemlítik az egészségügyi dolgozók helyzetét is.

A kialakult amúgy is súlyos helyzetet rontotta az átgondolatlanul az egészségügyi dolgozókra kényszerített jogállási törvény is. Az ellátás biztonsága érdekében sürgetjük a kormányt, hogy állítsa vissza az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát. Itt és most nincs helye semmiféle politikai mérlegelésnek, a kormány legyen úrrá a kialakult káoszon, ennek érdekében is kezdjen azonnali egyeztetést az önkormányzatokkal