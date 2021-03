Könyvelők: a kormány nem észleli a súlyos adminisztrációs terheket

Pénteken megjelent a Magyar Közlönyben a védelmi intézkedések listája, ezzel hivatalossá váltak a heti Kormányinfón bejelentett, majd később Orbán Viktor kormányfő által részletezett szigorítások. A friss Magyar Közlöny a védelmi intézkedések részeként a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket is részletezi, tehát azokat a szolgáltatásokat, amiket a polgárok a szigorítás ideje alatt is igénybe vehetnek, bizonyos feltételek mellett. Hogy pontosan mik ezek, arról az Index is írt.

A listáról kimaradtak azonban a könyvelők, akik nagyon nem örülnek. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete pénteki közleményében azt írta, hogy „a kormány eddig sem akarta észlelni, hogy a járványügyi intézkedésekhez rendszerint súlyos adminisztrációs teher társult.”

Emlékeztetnek, az ügyintézés nagy részét egyéni könyvelők és könyvelőirodák végezték az elmúlt évben is.

Jelen állás szerint a könyvelőirodáknak 2021. 03. 08-tól azonban be kell zárniuk, de a rendeletből az is következik, hogy még az egyéni könyvelők, bérszámfejtők se fogadhatnak ügyfelet

– hívják fel a figyelmet a problémára.

Szerintük a most életbe lépett szabályoknál igen komoly dilemma, hogy például a bértámogatások ügyintézéséhez szükség lehet személyes ügyintézésre, akkor is, ha – mint fogalmaznak – azt a kormány eddig se és most se észlelte.

Úgy látják, hogy a kormány nem alkotott olyan szabályozást se, amivel automatizálható lenne a bértámogatás, ráadásul kormányhivatalonként eltérő bürokratikus igényeket kell kiszolgálni.

Az egyesület ezért követelést fogalmazott meg annak érdekében, hogy a számviteli, adózási tevékenységek – például a májusban esedékes éves beszámolókészítés – miatti ügyfélfogadás ne legyen tiltott, valamint hogy a könyvelőirodáknak ne kelljen bezárniuk.