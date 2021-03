Közölte, aztán villámgyorsan törölte az Orbán-kormány a hírt, hogy elmarad a tömeges oltás

Leírták a kormányzati koronavírus tájékoztató oldalon, hogy technikai hiba miatt a hétvégi tömeges oltási akció elmarad, majd egy percen belül egyszerűen kitörölték a cikkből az információt. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi indokolta a lépést, és azt sem, mi lehet háttérben, de az esetnek lehet köze ahhoz, amiről péntek reggel Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban.

Az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad. Az a több mint 70 ezer 60 év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön sms-ben hívtak oltásra, más időpontban lesz beoltva. A hiba javítása zajlik, minden érintettől elnézést kérünk.

Ez a mondat volt olvasható a szövegben a koronavirus.gov.hu oldalon pénteken. Sok portálon még most is, mert azok egy az egyben lehozták a teljes szöveget. A történtek némi bizonytalanságra adnak okot, ugyanis nem világos, hogy akkor megtartják-e hétvégén a tömeges oltást vagy sem, és arról sincs információ, mi lesz azokkal, akik megkapták a behívót. Erről Orbán Viktor se mondott konkrétumokat a péntek reggeli rádióinterjújában.

A kormányfő ugyan beszélt arról, hogy át kell állni az „adatalapú oltásra”, és mint mondta, előfordulhatnak hibák. Megemlítette viszont azt is, hogy volt már, hogy olyan embert hívtak már be, aki megkaptak a vakcinát, vagy olyan helyre hívtak valakit, ami nagyon távol esett a lakóhelyétől. A problémák miatt a miniszterelnök leszögezte, hogy az egész rendszert meg kellett állítani, ma reggel az operatív törzs ülésen ezt el is döntötték, folyik az adatok kivizsgálása – tette hozzá.

A hír egyébként arról, hogy nem tartják meg a hétvégi tömeges oltást, Orbán Viktor interjúja után jelent meg néhány perccel, de ugyanazzal a lendülettel egy percen belül el is tűnt.

A technikai problémák miatt egészen más világításba kerülhetnek a kormányfő korábbi kijelentése, amikor arról beszélt, hogy az „eszközök, számítógépes nyilvántartás, adatbázis, helyszínek kijelölése, azaz minden kész a tömeges oltáshoz, és egyedül csak a vakcina hiányzik”. 2020. december 18-án mondta azt is, hogy „egy hétvége alatt akár mindenkit be tudnának oltani”.