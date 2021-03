Mi a bánat folyik itt? Mit csinál Orbán Viktor? – így bukott ki az ellenzék

Pénteken jelentette be György István miniszterelnökségi államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy elmarad a hétvégi oltási program. Ez 74 ezer krónikus beteget érint, akiket SMS-ben már értesítettek a vakcinálásról. Mint mondta, az időpontot pótolni fogják. Közölte azt is, hogy az AstraZeneca oltóanyagát csak később kezdik beadni, mivel az SMS-ek kézbesítési technikájával szinkronizációs probléma adódott, ezért a szakember elnézést kért mindazoktól, akik ilyen módon téves riasztást kaptak. A kormányzati koronavírus-tájékoztató oldalon egy ideig olvasható is volt, hogy elmarad a tömeges oltás, de aztán gyorsan leszedték.

György István szerint a „malőröktől” függetlenül dezinformáció, hogy probléma lenne az oltási programmal, a történések azonban az ellenzéki pártok által létrehozott Covid 2021 Vizsgálóbizottság ülésén is napirendre kerültek.

A bizottság Varga Zoltán, DK-s országgyűlési képviselő, Lukács László György, a Jobbik alelnöke, Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese, Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese, Iker Áron, a Momentum szakpolitikai igazgatója, valamint Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettesének részvételével negyedik ülését tartotta délelőtt 10 órakor, majd online sajtótájékoztatót tartottak. A Covid 2021 Vizsgálóbizottság ülésén meghívott előadóként részt vett gyébként Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Bukovszky Bálint, a GKI kutatója és Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő is.

„Mi a bánat folyik itt? Mit csinál Orbán Viktor?” – tette fel a kérdést Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője az online sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy elhalasztották a hétvégére tervezett tömeges oltást. „Miről nemzeti konzultál ez az ember? Nyitásról, amikor éppen zár? – intézte a kérdést Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

Ugyanitt Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta: nemhogy élen nem jár az ország a járványkezelésben, hanem a kormány helye inkább a szégyenpadon van. Sérelmezte, hogy

bár egy éve lett volna rá, a kormány nem készített megfelelő oltási tervet.

Lukács László György, a Jobbik alelnöke szerint nagyban hozzájárul a védekezés kudarcaihoz, hogy 2015-ben az egészségügy államigazgatási rendszerét szétzilálták, a legfontosabb járványügyi szervezetet, az ÁNTSZ-t „sikerült tönkretenni”.

Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese arról beszélt: a testület által meghallgatott beszámolókból az derült ki, hogy a kormány mind a járványkezelésben, mind a gazdasági területen „elégtelen osztályzatot kapott”. Alkalmatlannak és felkészületlennek minősítette a kormányzatot. Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese olyan intézkedéseket szorgalmazott, amelyek „jövedelembiztonságot” eredményeznek szinte mindenki számára, a többi közt az önkormányzati segélyek forrásainak emelését vagy a kisnyugdíjasok járadékának növelését sürgette. Iker Áron, a Momentum közpolitikai igazgatója szerint a kormány válságkezelése úgy írható le: későn és keveset.

A Facebook is hangos

A sajtótájékoztató mellett a nagyobb ellenzéki pártok közösségi oldalai is tele vannak éles bírálatokat megfogalmazó posztokkal a témában.

A DK szóvivője a Facebookra feltöltött videóban arról beszél, hogy az oltási rendszer egyszerűen összeomlott. Barkóczi Balázs úgy fogalmazott: Orbán Viktor nevezze meg és mondassa le az összeomlás személyi felelősét! Gyurcsány Ferenc pártelnök ehhez hozzátette még saját oldalán:

Szolgálati közlemény: a hétvégi tömeges oltás kompetencia hiányában elmarad. Mert alkalmatlanok vagytok. Mindenre. Is. Közzétette: Gyurcsány Ferenc – 2021. március 5., péntek

A Jobbik rövid és tömör posztban reagált az elmaradt oltási akcióra. Alkalmatlanok! – írták.

Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója, elnöke és miniszterelnök-jelöltje azt írta a Facebookon, hogy ma végérvényesen kiderült, hogy a „két nap alatt mindenkit beoltunk” kormánya egy hétvégi vakcinabeadást sem tud normálisan megszervezni: 74 ezer krónikus beteg oltása marad el „szinkronizációs problémák” miatt.

ORBÁN VIKTOR BEMUTATJA: VAKCINAKÁOSZ Ma végérvényesen kiderült, hogy a „két nap alatt mindenkit beoltunk” kormánya egy... Közzétette: Fekete-Győr András – 2021. március 5., péntek

Tóth Bertalan, az MSZP egyik társelnöke is megnyilvánult a Facebookon. A bejegyzésében az áll, hogy „10 percenként meghal egy honfitársunk, minden korábbinál többen szorulnak gépi lélegeztetésre, közel hétezren vannak kórházban, minden ötödik teszt pozitív! Eközben a hét elején a Fidesz-rezsim elüldözött közel 5000 orvost, ápolót az állami egészségügyből. Egy tomboló járvány közepén, amikor minden erőre, tudásra, szakértelemre szükség lenne! Ez több mint hiba, ez bűn”. – Pénteken pedig a miniszterelnök széttárja a kezét, és jelzi, hogy a hétvégére tervezett tömeges oltás végrehajtásába hiba csúszott, ezért megállította a folyamatot. Mi a fenét csinálnak? – teszi fel a kérdést.

Mi a fenét csinál, Miniszterelnök Úr* „Zárni kell ahhoz, hogy nyithassunk”, „ne utazzunk most a Maldív-szigetekre,... Közzétette: Dr. Tóth Bertalan – 2021. március 5., péntek

A Mi Hazánk Mozgalom részéről Dúró Dóra elnökhelyettes tett közzé reagálást a hétvégi oltás elmaradásáról. A bejegyzésében az áll, hogy nem mondhatni, hogy a kormány a helyzet magaslatán áll.

Fidesz: a baloldal összevissza beszél

A Fidesz konkrét reagálást eddig még nem tett közzé a Covid 2021 Vizsgálóbizottságon elhangzottakra. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken – általánosságban az ellenzéket bírálva –, annyit írt, hogy miközben mindenki a járvány harmadik hullámával harcol, a baloldal szemmel láthatóan összevissza beszél. Mint a posztjában áll, ha a szakemberek azt mondják, hogy most azért kell zárni, hogy minél hamarabb nyithassunk, akkor ezt a baloldalnak is el kellene fogadnia, ahelyett, hogy az oltás ellen kampányolnak és összevissza beszélnek.

Csütörtökön 77 ezer 513 oltást adtak be, az egész héten várhatóan több mint 400 ezret fognak. Ebből 114 660 Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon, több mint 40 ezer Modernát a szociális intézményekben, 250 ezer Sinopharmot pedig a háziorvosok adnak be a hét folyamán. Folytatódik az oltás az egészségügyben és a szociális intézményekben, a terv szerint a következő napokban több mint 400 ezer vakcinát adnak be.

Orbán Viktor szerint egyébként a vírus elleni háború utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk.