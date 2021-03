Orbán Viktor: Tragédia lesz, ha nem lépünk

Cikkünk folyamatosan frissül!

Nem volt más választásunk. Ezek járványügyi szakkérdések, hogy milyen tendenciák vannak. A szakemberek egyértelműen fogalmaztak, tragédia lesz, ha nem lépünk. A kormány meghallgatta a szakemberek okfejtéseit – mondta a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjúban, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk – folytatta a kormányfő. Március 15. után a konzultáció eredményét figyelembe véve megtervezzük, hogy erre mikor kerítsenek sort – fűzte hozzá. Közlése szerint

március 8-án a virágboltok még nyitva maradhatnak.

A legnehezebb időszakra kell felkészülni, az intézkedések is ehhez a tényekhez igazodnak. Ezért döntöttek úgy, hogy a digitális oktatás marad a középiskolában. Lehet, hogy a bölcsődéket is be kell zárni, de megpróbálják nyitva tartani őket – fejtette ki a miniszterelnök.

Ami a bértámogatást illeti, a kört mindenkire kiterjesztik, a katásoknak nem kell fizetni ebben az időszakban, a bérleti díjakat is elengedik az egész márciusi hónapra.

Mivel a koronavírus mutánsait különleges üdülőhelyekről érkezők hozzák be, Orbán Viktor arra kér mindenkit, hogy a

veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat

halasszák el. Nem azért – mint fogalmazott –, mert „irigyek lennénk rájuk”, ha van pénzük.

Az oltásoknál van némi technikai zavar – árulta el a miniszterelnök. Elmondása szerint beoltottak 800 valahány ezer embert úgy, hogy eddig összesen 2 millió 800 ezren regisztráltak. Húsvétra 2 millió 400 ezer oltásnál fognak járni, július elejére 8 millió fölé nő a szám, akkorra elvileg mindenkit be fognak oltani.

(Borítókép: Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban 2021. február 26-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)