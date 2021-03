Hadházy: kiszivárgott a szigorításokról szóló kormányrendelet

Hadházy Ákosnak ismét sikerült meglepnie az internet népét. Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy nyilvánosságra került a legújabb szigorításokról szóló kormányrendelet, és nem is akárhogyan, hanem egy autóalkatrész-üzlet honlapján a Magyar Közlöny helyett.

„A kormánynak még a szigorítások bejelentésének módjával is sikerül szembeköpnie a magyarokat. Miközben mindenki tanácstalanul várja a szigorítások részleteit a Közlönyben, egy AUTÓALKATRÉSZ BOLT HONLAPJÁN MÁR MEG IS JELENT” – fogalmaz a politikus a bejegyzésben, amelyet alább mutatunk.

Egyelőre egyébként nem lehet tudni, hogy a nyilvánosságra hozott irat valóban a kormányrendelet szövegét tartalmazza-e.

Bárhogy is, a szigorítások csak akkortól lesznek hivatalosak, ha azok megjelennek a Magyar Közlönyben. Ez egyébként még akár ma is megtörténhet, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök néhány órával korábban már be is jelentette közösségi oldalán, hogy aláírta a rendeletet.

Ugyanakkor a magyarkozlony.hu, amelyről a hivatalos verziónak kellene elérhetővé válnia, az érdeklődés miatt reggel óta alig-alig volt betölthető. Most épp ugyan megtekinthető, azonban még nem jelent meg rajta a friss szám, amiben a várva várt szabályokat kellene közzétenni.