Száguldáson kapta Lázár János, kitette az internetre

Videót osztott meg a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-trainről Lázár János. Az országgyűlési képviselő kérte a követőit, hogy tippeljék meg, mennyivel megy a modern csoda.

A traim-traint egyébként januárban mutatták be a sajtónak. Az eseményen az Index is ott volt, erről készült tudósításunkat itt olvashatja el. Ebben a videóban pedig a többi között arról beszélt lapunknak Lázár János, hogyan lehet pár év múlva Szabadkára is eljutni a vasút-villamossal.