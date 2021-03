Celebdráma: a közösségi média vitte a válás hírét az asszonynak

A Facebookról ma nem először bizonyosodik be, hogy üzenőfüzetként is funkcionál. Fekete Dávid felesége, Regina is innen értesült, hogy gyermekeivel magára marad, idillinek tűnő kapcsolatuk a végéhez ért tehát. Hiába vészelték át egyik gyermekük kórházi kezelését, csütörtökön Fekete Dávid zenész, a Megasztár egykori szereplője a Facebookon posztolta a drámai hírt, de nem is biztos, hogy az alábbi üzenet csak a nejéhez íródott, abban a gaz csábítónak is címzett néhány gondolatot.

„Feleségemmel külön utakon folytatjuk, mivel ő más férfi oldalán keresgéli a boldogságot. Kedves Valaki (én tudom, ki), most nem nevezlek meg, tőlem nem kell félj, de remélem, tudod, hogy egy 3 gyermekes családot tettél tönkre. Érzelmileg ezt már nem tudom akceptálni. Részletekbe pedig nem nagyon szeretnék belemenni. Nem is értem, hogy lehettem annyira bizakodó és pozitív, hogy azt gondoltam, nemcsak a jóban, hanem a rossz időkben is kitartasz majd mellettem. Köszönöm neked, nektek, hogy nem elég a temérdek problémám, még rám került ez a súly is. Tudom, tudom... ilyen az élet... egyszer fent, egyszer lent” – írta a posztban.

A szakítás nem előzmények nélküli, tárja fel az igazságot a Blikk, a lap szerint mindketten félreléptek a kapcsolatban, ez vezethetett a végkifejlethez.