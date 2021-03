Magához venné az ellenzék az oltási ügyeket, a Fidesz szerint ez nem jó ötlet

A Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az oltási program végrehajtását a kormánytól – követelte hat ellenzéki párt szombaton.

A DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd közös – az MTI-hez eljuttatott – közleményében azt írta:

Orbán Viktor megbukott. Magyarországnak ma kormányzásra képtelen kormánya van.

Az első és legfontosabb feladatnak a tömeges oltások gyors és zökkenőmentes megszervezését nevezték az ellenzéki pártok, megjegyezve: „bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és kormánya erre képtelen és alkalmatlan”.

Közölték: „minden más esetben indokolt lenne Orbán Viktor azonnali lemondása, ám most, a járvány és a gazdasági válság miatti drámai helyzetben az emberi életek és egzisztenciák megmentése minden más szempontot felülír”.

Úgy folytatták: a „demokratikus ellenzéki pártszövetség kezdeményezi és követeli”, hogy a járványügyi szakemberek, az orvosi kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület, a Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az oltási program megtervezését és végrehajtását.

A rendelkezésre álló vakcinákat lakosságarányosan a kormány adja át az önkormányzatoknak, hogy azok saját maguk szervezhessék meg településeik oltási programjait – írták.

Álláspontjuk szerint az önkormányzatok eddig gyorsabban, hatékonyabban, emberségesebben reagáltak a járványra és a válságra, mint a kormány, most is készek és alkalmasak a cselekvésre.

A kormányzásra képtelen, bukott kormány miatt 2022-ben a kormányváltás immár nem csak lehetőség, de szükségszerűség is Magyarországon. Ezen múlik a válság utáni talpra állás és jóvátétel – olvasható a kommünikében.

Addig azonban minden erőt a járvány és a válság hatásainak kivédésére, a magyar életek és egzisztenciák megóvására kell összpontosítani, a demokratikus ellenzéki pártszövetség ebben készen áll együttműködni az alkalmatlan kormány helyett az oltási programot lebonyolító Nemzeti Oltási Bizottsággal és az önkormányzatokkal

– áll a hatpárti közleményben, amelyre reagált a kormánypárt. A Fidesz szerint ha az „oltásellenes” baloldalon múlna, nem lennének oltva a magyar emberek.

A nagyobbik kormánypárt MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: „a baloldal képviselői olyanok, akik keveset tudnak, de azt is rosszul”. Hozzátették, hogy az oltás nem állt le, ezen a hétvégén több mint százezer embert oltanak be. Hangsúlyozták azt is, hogy

vasárnap estére a beoltottak száma Magyarországon meghaladja majd az egymilliót.

Arról is írtak, hogy a baloldali pártok mindent megtesznek azért, hogy lebeszéljék, elbizonytalanítsák az embereket a védőoltástól, pedig a védőoltás a leghatásosabb fegyver most a vírus ellen. Megjegyzik, hogy azt is bevallották, hogy azért teszik ezt, mert szerintük minél jobban elhúzódik a járvány, minél több a beteg és a halott, nekik annál nagyobb esélyük van a hatalomra.

Közölték azt is, hogy a magyar oltási program példaértékű Európában, ugyanis Magyarország a második az uniós oltási ranglistán, és hamarosan átlépi az egymilliót a beoltottak száma, ami ajól szervezett, ütemes oltásnak, és annak köszönhető, hogy számos uniós tagállammal ellentétben nem csak három, hanem már öt vakcinával lehet oltani az országban.