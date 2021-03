Gulyás Gergely fontos részleteket árult el a vakcinalehívásokról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „a baloldal és lakájmédiája” gyűlöletkampányt folytat a kormánnyal szemben a vakcinabeszerzés ügyében, ennek legfőbb állítása, hogy Magyarország nem rendelt elég Moderna-vakcinát, így azt Magyarország helyett mások veszik meg.

Gulyás Gergely szombaton a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ezzel kapcsolatban azt írta, az európai uniós vakcinalehívásoknak négy kategóriája van: initial (normal), optional, top-up és top-up optional.

– tette hozzá, és megjegyezte azt is, az Európai Bizottság által kötött szerződés 15. oldala szerint – amelynek képét csatolta bejegyzéséhez – az „optional” kategóriába tartozó oltóanyagok leghamarabb a harmadik negyedévben érkezhetnek, „amikorra már egyéb beszerzések révén rendelkezésre fog állni a 18 év feletti lakosság teljes átoltásához szükséges oltóanyag”.

A valós teljesítés azonban a szerződésben rögzített ütemezésnél is rosszabbul halad. Ezt támasztja alá a Moderna szállítási ütemterve, amelyből kiderül, hogy Magyarországra csak a negyedik negyedévben nem fognak szállítani, tehát még az első (initial) kategóriába tartozó oltóanyaghoz is csak a harmadik negyedévben juthatunk hozzá. Addigra már akkor is marad oltóanyagunk, ha az amúgy önkéntes oltás lehetőségével minden nagykorú magyar ember él