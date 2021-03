Önkéntes orvosnak áll az újbudai polgármester

A jövő héttől újra felveszem a fehér köpenyt, hogy önkéntes orvosként segítsek a járvány elleni küzdelemben – jelentette be szombaton dr. László Imre, a DK újbudai polgármestere. A korábban kórházigazgatóként dolgozó politikus úgy fogalmazott:

látva, hogy mekkora a baj az országban és mennyire elszabadult a vírus, meg kellett hoznom egy fontos, és elkerülhetetlen döntést: akkor segíthetek a legtöbbet, ha újra felveszem a fehér köpenyt és orvosként veszek részt a vírus elleni küzdelemben.

Mint mondta, mindig is azt vallotta: aki egyszer orvos lesz, orvos is marad. A fehér köpenyt le lehet venni, az emberekért érzett felelősséget azonban soha. Én is orvos vagyok, az voltam mindig, és az is maradok – tette hozzá.

A politikus a jövő héttől önkéntes orvosként vesz részt a védekezésben a kerületi rendelőintézetben a feleségével együtt, aki szintén önkéntes segítőként jelentkezett. A rendelőintézet vezetője dönti majd el, milyen konkrét feladatai lesznek az egykori kórházvezetőnek, aki egyébként már megkapta a védőoltást. Úgy fogalmazott:

ha kell, beszélgetek a betegekkel, ha kell, oltok, ha kell, 12 órában, ha kell, 24 órában.

A döntését kedden jelentette be a kerületi Operatív Törzs ülésén, így szerint a városvezetés egyik részét sem fogja meglepetésként érni. Azért teszem, hogy minél hamarabb túllegyünk a járványon, és mert orvosként, polgármesterként és európai magyarként is ez az egyetlen helyes döntés - tette hozzá a polgármester.