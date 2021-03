Ők a legkeresettebb bűnözők Magyarországon

Jelenleg 49 bűnöző szerepel a rendőrség körözési toplistáján, amelyen azt is feltüntetik, melyikük számít különlegesen veszélyesnek. Közülük mutatunk be néhányat.

A magyar rendőrség körözési toplistájára nem egyszerű felkerülni. Olyan nehézfiúk tartoznak ebbe a klubba, akiket legalább 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény miatt köröznek, vagy már el is ítélték őket, de megszöktek. Az is jó eséllyel itt köt ki, aki legalább öt különböző bűncselekményt követett el, és biztos ajánlólevélnek számít, ha többszörös, erőszakos visszaeső az illető, vagy bűnszervezetben követte el a tettét.

Az ötvenes listán jelenleg egy hely kiadó, mivel a közelmúltban egyiküket sikerült elfogni. A tabló azonban így is izgalmas böngésznivaló, amelyen a folyamatosan cserélődő arcok mellett ismerős körözési fotók is felbukkannak. Összeállításunkban most azok közül mutatunk be néhányat, akik még ezen a listán is különösen veszélyesnek számítanak, és nagy valószínűséggel felfegyverkezve menekülnek az igazságszolgáltatás elől.

Cseh Marcell

A budapesti férfit fegyveres rablások miatt körözik, de csalásért is felelnie kell, ha egyszer kézre kerül. A 30 éves budapesti férfi sorozatrabló karrierje kis híján véget ért 2017-ben, amikor egy II. kerületi ékszerüzlet kirablása után pizzafutárok vették üldözőbe, és csak nehezen sikerült elmenekülnie. A Blikk cikke szerint az akciót valószínűleg orosz származású barátnőjével együtt tervezte el, aki terhesnek álcázta magát. A rablás után 350 ezres számlát hátrahagyva, sietve távoztak szállodájukból, arra hivatkozva, hogy a várandós nőt kórházba kell vinni. A férfinél fegyver lehet, és nem kizárt, hogy Oroszországban bujkál barátnőjével.

Farkas Róbert

Az 1978-as születésű férfi a lista veterán szereplője, az első körözést még 2002 augusztusában adták ki ellene. Az alvilágban Varjú néven emlegetett rablót a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, de kiderült hogy ahhoz nem volt köze. Az viszont már több, mint valószínű, hogy részt vett a 2000-es évek eleji zálogházi fegyveres rablássorozatban, amelynek elkövetői több százmilliót zsákmányoltak. A 18 éve szökésben lévő bűnöző körözési fotóját a közelmúltban lecserélték, egy láthatóan fiatalabb kori képére. Tíz rablás miatt körözik, és egy időben az Europol is felvette a legkeresettebb bűnözők listájára.

Grubacs Igor

Idén januárban a közelmúlt egyik legnagyobb drogfogását hajtotta végre a magyar rendőrség, több mint nyolcvan kiló kábítószert foglaltak le. Az ügylet szervezője, a horvátországi születésű, de magyar állampolgár Grubacs Igor azonban luxusterepjáróját hátrahagyva megszökött, és a pécsi éjszakai élet ismert alakja azóta sem került elő. Az erőszakos bűncselekmények miatt már többször is elítélt, 1987-ben született drogbáró minden pillanatban készen állt a menekülésre, a Blikk információi szerint egyik autójában a rendőrök 200 millió forintnyi készpénzt találtak, amelyet éppen az ilyen alkalmakra tartogatott.

Plank Zoltán

Az európai mezőnyből is kiemelkedő bandavezér 2014-ben került a címlapokra, amikor társaival két kínai férfit raboltak ki, akikkel tűzpárbajba is keveredtek. Három társát elfogták a rendőrök, ő azonban a 400 milliós zsákmánnyal együtt köddé vált. A székesfehérvári születésű férfi lebuktatójának egymillió forintos jutalom jár. Plankot azzal is gyanúsítják, hogy bérgyilkosokat küldött egyik üzletfelére. Az emberei azonban hibáztak, a halottnak hitt célpont túlélte a késelést, és megnevezte a feltételezett megbízót a rendőröknek. Emberölés kísérlete, fegyverrel vagy lőszerrel visszaélés és rablás miatt nyomoznak ellene.

Sütő Ferenc

A rablásokra specializálódott óbudai férfi igazi nehézsúlyú bűnözőnek számít. 2016 decembere óta van szökésben, amikor egyik bírósági tárgyalása előtt úgy döntött, hogy megszabadul a lábára erősített nyomkövetőtől. Az óbudai Gázgyár utcánál sikerült levennie magáról a jeladót, azóta nem tudni róla. A különösen veszélyesnek tartott férfinek valószínűleg fegyvere van, és több rendbeli rablásért, fogolyszökésért körözik, valamint azért, mert nem kezdte meg a jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltését.

(Fotó: Police.hu)