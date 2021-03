Mégis lesz gyermekfelügyelet az óvodákban és iskolákban

Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az MTI-vel.

Pénteken még az operatív törzs sajtótájékoztatóján is azt jelentették be, hogy nem lesz gyermekfelügyelet az iskolákban, így ehhez képest most változott a helyzet.

Gulyás Gergely szombati nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében hétfőtől április 7-ig, a tavaszi szünet végéig bezárnak az óvodák, az iskolák hétfőtől online oktatásra térnek át.

Ugyanakkor emellett elmondta azt, hogy az önkormányzatok kérésére lehetővé teszik, hogy hétfőtől az óvodákban, iskolákban is legyen gyermekfelügyelet.

Így akinek a munkája nem teszi lehetővé, hogy felügyelje gyermekét, és mást sem tud megkérni erre, az továbbra is beviheti őt a közintézményekbe. A miniszter hozzátette: mindenkit arra kérnek, hogy ha van erre módja, akkor otthon oldja meg a gyermekfelügyeletet.

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere az MTI-nek elmondta: maguk is tapasztalták, hogy napról napra nő a koronavírus-fertőzöttek száma a gyerekek között, ezért alapvetően egyetértenek a rendkívüli szünetek elrendelésével. Azonban az óvodák és az iskolák bezárása megoldhatatlan problémát okozott több egészségügyi dolgozó és mások esetében is, akiknek a munkáltatója nem tudja biztosítani az otthoni munkavégzést.

Tájékoztatása szerint Kaposváron felmérték, hogy az óvodába járók mintegy tíz százalékának igényelnének gyermekfelügyeletet a szülők. Ezért az önkormányzati szövetség nevében azt kérte a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy biztosítsák a napközbeni gyermekfelügyeletet kis csoportokban, korlátozott létszámmal – közölte.

Szita Károly örömét fejezte ki, hogy Gulyás Gergely miniszter támogatta javaslatát, és lehetővé teszik az ügyeletet, amellyel segíteni tudják a családokat. Hozzátette: az ügyeletre vonatkozó szabályokat a hétvégén fogják közzétenni.