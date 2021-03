Módosul a bírósági tárgyalások menete, amíg a szigorúbb védekezési szabályok érvényben vannak – írja a HVG.

Arról már pénteken is írtunk, hogy bezárnak a bíróságok. Most az is kiderült, hogy a büntetőügyeket az elkövetkező hetekben vagy „telekommunikációs eszköz útján” kell megtárgyalni, vagy pedig későbbre, április 5-e utánra kell halasztani a tárgyalásukat. Ez alól csak az jelent kivételt ha „az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna”.

Ezenfelül a közigazgatási bíráskodásban az „azonnali jogvédelemnek nincs helye", amennyiben a bűncselekmény a járványvédelemhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a döntés végrehajtásának felfüggesztését ezekben az esetekben a jogerős ítélet meghozataláig nem lehet kérni.

Ettől eltekintve viszont a közigazgatási bíróságokon továbbra is hoznak ítéleteket, de tárgyalások nélkül. Az ügyekben érintett felek írásban nyújthatják be nyilatkozataikat, illetve bizonyos esetekben a felperes kérheti azok elhalasztását. A hagyatéki tárgyalásokat viszont mindenképp elé kell halasztani.

A polgári bíróságok is tárgyalás nélkül működnek majd, a feleket csak online videókonferencián lehet majd meghallgatni. Ha ez nem lehetséges, akkor ezeket az ügyeket is el kell halasztani.

Ezenfelül a bírák is home office-ban maradhatnak.

„Ha a járványügyi helyzet indokolja, a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök elrendelheti, hogy a bíró munkáját csak a tárgyalás vagy a nyilvános ülés ideje alatt végezze a bíróságon" – áll a rendeletben.

A rendőrségen nem módosul az ügyintézés rendje

Hétfőtől a rendőrségen változatlanul folyik az ügyfélfogadás a szigorítások dacára – írja az MTI.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton azt írta: a járványhelyzet alatt eddig megszokott rendben – a védelmi intézkedések betartása mellett – folyik a rendőrségen az ügyintézés,