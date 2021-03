Alig találni elég szakembert a koronavírus-osztályokon

Nehéz biztosítani a kellő dolgozói létszámot a kórházakban azokra az osztályokra, ahol a koronavírusos betegeket kezelik – erről beszélt a Népszavának a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Balogh Zoltán szerint azzal lehet pótolni a hiányt, valamint „tartalékot” képzelni az egészségügyi ellátás ezen területén, hogy bevonják az egészségtudományi felsőoktatásban tanuló hallgatókat.

Őket már jelenleg is önkéntes alapon bevonták szűrésekben és oltópontokon való közreműködésre. Most az osztályos körülmények közötti tömeges bevonás lehetősége lehet egy megoldás. Őket elsősorban azokra az ellátási helyekre lehetne bevonni, ahonnan a szakképzett, tapasztalattal bíró ápolókat tudnak átirányítani a frontvonalba

– vélekedett a kamara elnöke. A lap értesülései szerint hétvégén már több orvostanhallgatót értesítettek ennek érdekében.

Ismeretes, hogy a rezidensek átirányításával is segíti a kormány a kórházi betegek ellátását. A járvány harmadik hullámának érkezése miatt egyre több a kórházi ellátást igénylő beteg, és egyre nagyobb a terhelés a kórházakon, ezért van szükség a lépésre. Szombati közleményében az Országos Kórházi Főigazgatóság azt írta: a rezidensek eddig is átirányíthatóak voltak az intézmények között.

AZONBAN AZ ÚJ KORMÁNYRENDELET AZ ORSZÁGOS KÓRHÁZ-FŐIGAZGATÓ HATÁSKÖRÉBE UTALJA EZT A FELADATOT.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt is közölte, hogy ennek keretében 12 hónap alatt összesen 44 munkanapra rendelhető ki a rezidens – a védekezés érdekében – más intézménybe. Hozzátették: a rendelet azt is rögzíti, hogy a kirendelés ideje a rezidens szakképzési idejébe is beleszámít.

A magánellátásban sincsen minden rendben

Nemcsak az állami, de a magánszektorban is van baj, ott az ágyak fogynak drasztikusan a Covid-osztályokon – írta meg az Index a hétvégén. Egy kormányrendelet alapján az országos kórház-főigazgató határozhat úgy, hogy berendeli a magánszolgáltatók dolgozóit, és kijelölheti magánegészségügyi szolgáltató ingatlanát is a koronavírus elleni védekezés keretében.

A Budai Egészségközpont alapító-főigazgatója, Varga Péter Pál egy lapinterjúban kiemelte, hogy az intézményt már tavaly márciusban elsőként ajánlotta fel állami ellátásra, és tavaly ősz óta aktívan részt vesznek a koronavírus-fertőzöttek ellátásában több mint 60 ággyal; kompenzációt ezért azonban azóta sem kaptak. Tapasztalatai szerint az intézmény ágyainak kihasználtsága az országos járványhelyzet romlásával párhuzamosan nőtt, és naponta több beteget vesznek fel a Covid-osztályra, mint amennyit elbocsátanak. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ez a tendencia így folytatódik, akkor nemsokára megtelik a kórház.

Március 2-án 5500 dolgozó távozott az állami egészségügyből.