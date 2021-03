Másokat is megölhetett volna a kislángi idős házarpárt meggyilkoló férfi

Egy másik idős párhoz is be akart törni az a férfi, aki vasárnap Kislángon meggyilkolt egy idős házaspárt – írja a Blikk.

A gyilkos, a 26 éves K. Károly azért tört be az idős házaspár lakásába, mert tudta, ohgy nemrég disznóvágást tartottak, amely után több kiló füstölt húsuk maradt meg a sufniban.

A házaspár meghallotta, hogy valaki a kertben mászkál és kimentek az udvarra,

ekkor azonban a férfi megtámadta őket és mindkettejüket megölte.

Most az is kiderült, hogy előttük egy másik házba is be akart törni a férfi, de ott végül nem tudta felfeszíteni a sufni ajtaját, emiatt állt tovább az idős házaspárt családi házához.

Beleborzongok a gondolatba, hogy valószínűleg minket is megölt volna a mamával, ha meghalljuk, hogy itt ólálkodik és kijövünk

– számolt be az ott lakó férfi a Blikknek.

Hozzátette: ők még aludtak, amikor az eset történt, emiatt a betörést nem hallották, de a rendőrkutyák az elkövető szagát azonosítani tudták az ő portájukon is.

Többször is betört már a meggyilkoltakhoz

Egy helyi lakos azt is elmondta, hogy a környékbeliek nagyon szerették azt a házaspárt, amely áldozatul esett a gyilkosnak.

Két tüneményes embert vesztettünk el [...] Hiába tört be hozzájuk már többször is, mindig megsajnálták és adtak neki ételt és kisebb munkákat is

– mondta.

Emellett arról is beszámolt, hogy az elkövetőt már korábban is bevitték pár alkalommal a rendőrök.

Az agyával valami nem stimmelt, nagyon furcsán viselkedett mindig. Többször bevitték a rendőrök, de pár nap után elengedték – mesélte egy helybéli.

A rendőrség a 26 éves férfi ellen emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A férfi – ha bűnösnek találják –

akár életfogytiglani büntetést is kaphat.