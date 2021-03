Mit tesz a minisztérium a légszennyezés ellen?

Múlt heti cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy a Magyarországon évente több ezer halálos áldozatot követelő légszennyezés csökkentése érdekében milyen lépéseket lehetne tenni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium lapunknak küldött válaszában részletezte, hogy eddig milyen kezdeményezések indultak ezen a területen.

Fűtés

2019 nyarán hirdették meg az okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztésére és a radiátorcserékre irányuló pályázati támogatási programot, az ITM tájékoztatása szerint ennek köszönhetően 321 társasházban, lakásszövetkezeti épületben összesen 26 300 lakás fűtési rendszerének energetikai korszerűsítése kezdődhetett meg 2,46 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással.

Ezzel évente több mint 18 millió kWh energiamegtakarítás, valamint 4100 tonna feletti CO 2 -csökkenés várható, és jelentősen mérsékelhető a szálló por kibocsátása.

Válaszukban hozzátették: a társasházak távfűtés-korszerűsítési programja idén hárommilliárd forintból folytatódik. Pályázatot elektronikusan 2021. március 16-tól a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

Közlekedés

A minisztérium válasza alapján a 2016 és 2020 közötti, elektromobilitási pályázati kiírások során összesen közel 5500 elektromos autó és mintegy 500 robogó megvásárlására ítéltek oda támogatást magánszemélyeknek és cégeknek, köztük taxisoknak.

Elektromos rásegítő kerékpárhoz is nyújtanak segítséget annak érdekében, hogy az autóval munkába járókat biciklis közlekedésre ösztönözzék. A program első három szakasza során már több mint 2200 darab kerékpár vásárlásához biztosítottak támogatást.

Szintén a közlekedéshez tartozik a Zöld Busz Program, ennek célja a járműpark cseréje a hazai gyártás ösztönzésével, a buszok átlagéletkorának, és károsanyag-kibocsátási értékeinek csökkentésével, az üzemeltetési költségekkel egyetemben. Ezzel javítanák az utazási szolgáltatások minőségét is.

Erre a programra 2020 és 2029 között 35,9 milliárd forintot szánnak a 25 ezer főnél nagyobb városok és közlekedési közszolgáltatóik számára, elektromos meghajtású buszok és önjáró trolibuszok beszerzésének támogatásával. Az ezt előkészítő Demonstrációs Mintaprojektben nyolc vidéki nagyvárosban lesz próbaüzeme az elektromos buszoknak, a tesztjáratok eddig Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán és Székesfehérváron teljesítettek szolgálatot.

Erőmű

A tárca kitért a Mátrai Erőmű modernizációjára is. A létesítmény a hazai szén-dioxid-kibocsátás 14 százalékáért felelős, ezzel a legjelentősebb üvegházhatásúgáz-kibocsátóhely Magyarországon. A projektre az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja keretében 5,2 milliárd forint támogatást nyertek el. A cél az erőmű fokozatos dekarbonizációja és a fenntartható átmenet biztosítása, amelyben kiemelt szempont a munkahelyek védelme is.

Simon Gergely, a Greenpeace légszennyezettségi szakértője korábbi anyagunkban több kérést is megfogalmazott a kormány irányába, ilyen például a roncsautóimport-tilalom, hogy a nyugati városokból kitiltott szennyező járművek ne a magyarországi használtautó-piacon kössenek ki. Egy általános épületfelújítási programot is várnak a döntéshozóktól, fűtéskorszerűsítéssel és energiahatékony szigeteléssel, emellett szükség van az illegális hulladékégetés felszámolására is, megfelelő szociális tűzifaprogrammal karöltve.