Nagy Ferót beoltották, nem is akármivel

Megkönnyebbült a Beatrice frontembere, hogy megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Nagy Feró az elsők között regisztrált a védőoltásra, szerinte ez a legfontosabb lépés ahhoz, hogy újra visszaállhasson minden a régi kerékvágásba – írja a Blikk.

Emlékeztetnek, hogy a zenész még ősszel átesett a koronavíruson. A lapnak Nagy Feró azt is elmondta, hogy a kínai Sinopharm oltóanyagot kapta meg, az orvosa szerint az AstraZenecát nem kaphatta. Hozzátette, hogy eddig semmiféle tünetet nem tapasztalt, sem a karját, sem az oltás helyét nem fájlalta. Nagy Feró arról is beszélt, hogy az oltás véd meg a megbetegedéstől, és a fertőzés továbbadásától. Kitért arra is, hogy nagyon szeretne már újra zenélni.

Talán a ze­nésztársaim nevében is elmondhatom, mindenki szeretne újra zenélni, koncertezni, túl sok idő telt már el, higgyünk az okosoknak és a gyógyszergyáraknak

– fogalmazott a zenész, akivel az Index exkluzív interjút készített pár hete.