Továbbra is keresik az iskolaőröket

A digitális oktatás ideje alatt is keresik az iskolaőröket, akik a szigorítások idejére speciális feladatokat kapnak – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint tavaly ősszel – amikor a középiskolák digitális oktatásra álltak át – megkérdezték az iskolaigazgatókat is arról, hogy a jelenlegi helyzetben is igényt tartanak-e a munkájukra. Ők akkor többségében azt kérték, hogy továbbra is maradjanak meg az iskolaőrök.

Így azóta is bejárnak dolgozni. Azokból az intézményekből, ahol nincs rájuk szükség

„TÁRSISKOLAŐRKÉNT” MÁS INTÉZMÉNYBE VEZÉNYELTÉK ÁT ŐKET, VAGY A HELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁGON KAPTAK FELADATOKAT.

Azt követően viszont, hogy ismét visszaáll a tantermi oktatás az intézményekben, ők is visszatérnek majd eredeti helyükre.

A Magyar Nemzet szerint eközben továbbra is zajlik az iskolaőrök toborzása is. Elsősorban Budapesten belül, illetve Pest megyében lenne szükség újabb iskolaőrökre.