Kutyák támadtak a hároméves kisfiúra

Súlyosan megsérült egy hároméves kisfiú, akire a család kutyái rátámadtak a házuk udvarán Újlétán − tájékoztatta az MTI-t a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

A vasárnap délután történt kutyatámadás után a kisfiút mentőhelikopter szállította a Debreceni Egyetem Kenézy campusának baleseti sebészetére. A mentőszolgálat közölte: a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, többször is meg kellett műteni.

A kisfiú édesanyja a Borsnak nyilatkozott, elmondása szerint Sanyika mellőle szökött el, miközben ő a kishúgát altatta. A kisfiú életét a szomszédos tormaföldön dolgozóknak köszönheti, akik felfigyeltek a sikoltozásra.

Én is elpilledtem altatás közben, Sanyika pedig valahogy kijött. Pedig még soha nem volt olyan, hogy a konyhán kívülre ment volna, és a kutyák is mindig kennelben vannak. Csak most kiengedtem őket az udvarra, hogy picit szaladgáljanak