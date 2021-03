Közelíti a félmilliót a beazonosított fertőzöttek száma

Kedden 6494 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146 főre emelkedett. Kórházban 8270 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 833-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 338 946 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 120 115 főre emelkedett.

1 047 045 fő a beoltottak száma, ebből 314 485 fő már a második oltását is megkapta.

Egy nappal ezelőtt 2696 volt az új fertőzöttek száma, elhunyt 115, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban tegnap 7924 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 806-an voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy a járvány harmadik hullámának felszállóágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek március 8-tól lépnek életbe. Mint írják, a minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva tölthető le.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorították a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

Kiterjesztik a bértámogatást és az adókedvezményeket azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

A tájékoztató oldalon hozzátették: a rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, és tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat a kórházakban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy járvány rendkívül intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be! Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát – írják.

(Borítókép: Mentőautót fertőtlenítenek a Máltai Szeretetszolgálat fővárosi, Batthyány téri mentőállomásán 2021. február 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)