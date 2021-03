Már két hete beoltották, amikor jött az sms, hogy menjen be oltásra

Akadnak még adminisztrációs hibák az oltási rendszerben, legalábbis erre enged következtetni egy olvasói beszámoló, amely a 24.hu jelent meg. Eszerint valaki krónikus betegként február 24-én már megkapta az AstraZeneca vakcina első dózisát, és a másodikra is megvolt már az időpontja, amikor kedden kapott egy sms-t azzal a kéréssel, hogy másnap menjen oltatni a Péterfy Kórházba. Ráadásul ez már a második ilyen eset volt, ugyanis múlt héten is kapott egy téves üzenetet. Akkor az Üllői útra kellett volna mennie.

Az üzenetben megjegyezték, hogy ha már kapott oltást, nincs tennivalója, ennek ellenére az eset több kérdést is felvet. Ha ugyanis több sms-t küldenek ki, mint amennyi elérhető vakcina van, akkor például az is előfordulhat, hogy valaki felesleges megy be az oltópontra.

Ráadásul felvetődhet az a nyugtalanító kérdés is, van-e egyáltalán megbízható adatbázisuk a hatóságoknak arról, hogy ki kapta már meg a vakcinát.

Mint ismert, egy múlt heti adminisztrációs hiba következtében 74 ezer, 60 év alatti krónikus beteg oltakozását függesztették fel. A mostani üggyel kapcsolatban a 24.hu megkereste az operatív törzset, azt firtatva, hogy a fenti történetnek van-e köze a múlt heti adminisztrációs hibához, vagy másról van-e szó. Azt is szerették volna megtudni, mi alapján küldik ki az SMS-eket, ha már a szövegben felvetik, hogy ne törődjön az üzenettel az, aki már be van oltva. Választ a portál egyelőre nem kapott.