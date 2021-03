Öltözzön rétegesen, napközben nem lesz túl meleg!

Szerdán általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd délután északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a nyugati határ közelében fordulhat elő itt-ott pár csepp eső. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Késő estére általában +1 és -5 fok közé csökken a hőmérséklet – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

A hét második felében nyugatira, délnyugatira fordul az áramlás, amellyel egyre enyhébb, óceáni eredetű légtömegek érkeznek Európa középső területei, így Magyarország fölé is. Az Időképen azt írják, csütörtökön még fagyos reggelekre kell számítani, és napközben is helyenként melegszik fel a levegő 10 fokig. A feltámadó délies szél miatt, enyhülni fog a levegő. Közben azonban érkezik egy melegfronti felhőzet is nyugat felől. Kiemelik, csak északon fordulhat elő gyenge eső, északkeleten akár hószállingózás is lehet.

A melegfrontot után a hidegfront péntek hajnalban érkezik esővel, záporokkal, illetve északkeleten havas eső, hó is hullhat. Gyenge fagy már csak északkeleten lesz. Lehűlésre ugyanakkor nem kell számítani, pénteken a szeles időben 9-14 fokig melegszik a levegő. Elszórtan záporok előfordulhatnak. A hétvégén inkább szeles, de enyhe idő várható, vasárnap 15 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – olvasható az Időkép időjárás-előrejelző portálon.