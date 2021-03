Müller Cecília: Minden erőnkkel legyünk azon, hogy ne kelljen kórházba kerülnünk

Nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámának. Emelkedik a fertőzöttek száma, valamint a kórházban ápoltak száma is – mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette:

a kórházakban egyre súlyosabb esetekkel találkoznak

a szakemberek.

A vírusvariánsok miatt egy súlyosabb fertőzéssel állunk szemben – hívta fel a figyelmet Müller Cecília, aki azt is mondta, hogy bár „kicsit fogy az erőnk”, nem engedhetjük meg, hogy elgyengüljünk. Leszögezte, most az a legfontosabb, hogy a fertőzést még véletlenül se adjuk át egymásnak. Az országos tisztifőorvos ezért mindenkit arra kért, hordja a maszkot és tartsa be higiéniás szabályokat.

Minden erővel arra kell koncentrálni, hogy a betegséget megelőzzük, ezzel a kórházak és az egészségügy túlterhelését is ki lehet küszöbölni

– hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Mint mondta, a járvány kezelése közügy, így mindenkinek hozzá kell tennie azt, ami a kötelessége, a szabályok betartása mellett pedig még nagyobb fegyelemre szólított fel. Kérte azt is, hogy minden találkozást, ami nem fontos és nem szükséges, halasszanak el.

Müller Cecília szólt a fiatalokhoz is, nekik azt üzente, tudja, milyen nehéz ez az időszak számukra, de kéri, hogy felelősséget vállalva, tartsanak ki ők is, és tartsanak be a minden járványügyi szabályt, mert másképp nem lehet a koronavírustól megszabadulni, csak együtt, közösen, összefogással. Felidézte, hogy egy évvel ezelőtt azzal számoltak, hogy a koronavírus légzőszervi megbetegedést okoz, mostanra azonban kiderült és bebizonyosodott, hogy a szervezet más részeit is roncsolja. Sok mindent még mindig nem tudnak a betegségről.

Közlése szerint a héten a regisztrált legidősebbek oltása befejeződhet. A háziorvosoknak azt üzente, azoknak az időseknek, akik nem tudnak a rendelőkbe menni, adják be otthon a vakcinát, amelyek közül mindegyik hatásos. Már az első dózist követő hetekben meglehetősen jó védettség alakul ki, egy oltás is nagy előrelépést jelent a védettség kialakulásához – erősítette meg újra Müller Cecília.

Kérem, hogy minden erőnkkel legyünk azon, hogy ne kelljen kórházba kerülnünk, de ha bekerülünk a kórházba, legyünk biztosak abban, hogy megfelelő ellátást fogunk kapni

– mondta. Egyúttal kérte a gyógyultakat, jelentkezzenek a véradó állomásokon vérplazmát adni. Ennek a részelteit az Országos Vérellátó honlapján lehet megtalálni.

Müller Cecília azt javasolta, hogy aki koronavírussal fertőzött, konzultáljon a háziorvosával arról, milyen tünetei vannak, csak akkor szedje favipiravir gyógyszert, ha megkapta a pontos leírását. Magától senki ne kezdjen el szedni semmit – tette hozzá.

