Zacher Gábor: A kórházi kapacitás már most a végét járja

A kórházakban eszközhiány egyáltalán nincs, az emberhiány azonban problémát jelent – árulta el a 168 Órának Zacher Gábor, aki több mint harmincöt éves pályafutása alatt nem tapasztalt még olyat, mint most. Naponta három-négy vagy annál is több beteggel kell közölnie, hogy lélegeztetőgépre fogják kapcsolni, és lehet, soha többet nem ébred fel.

– mondta a toxikológus, hozzátéve, hogy mindennap felhívják a betegek hozzátartozót, akik tájékoztatást várnak a kórháztól. Ha valaki annyira jól lesz, hogy hazamehet, akkor mindig előre telefonálnak, viszont sokszor ennek az ellenkezőjéről kell hírt adniuk.

A halálesetet telefonon közölni rettentően nehéz, de most megint egyre többször kell – vallotta meg az orvos, aki korábban ágállt a kínai Sinopharm vakcinája ellen, véleményét azonban néhány nap alatt megváltoztatták a körülmények.

Egy héttel ezelőtt még azt mondtam, hogy a kínaival én nem oltatnám be magam, de most már azt kell mondjam, hogy azzal is. Oltani, oltani, oltás mindenekelőtt!