A DK keleti vakcinaháborúja: emberkísérlet és petíció

Az ellenzéki pártok közül talán a Demokratikus Koalíció kritizálja legerősebben a keleti vakcinák magyarországi használatát, a kínai oltóanyag alkalmazása ellen még petíciót is indítottak. Ezzel párhuzamosan látványosan kiállnak a nyugatról érkező beszerzések mellett.

A párt már december 29-én posztolta Facebookra, hogy

Orbánék ne a magyar embereken kísérletezzenek!

Ezzel a hatezer ampullányi, háromezer önkéntes beoltására elegendő, hazánkba érkezett orosz vakcina hírére reagáltak. Ezt a szállítmányt még kutatási céllal hozták az országba. December 30-án Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa arról beszélt, hogy emberkísérlet a magyarországi tesztelés.

A DK vakcinaháborúját viszont nem a Szputnyik V, hanem a kínai oltóanyag aktiválta igazán. Petíciót is indítottak azért, hogy

ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség.

Ezzel kapcsolatban a leírásban hozzáteszik: „a magyar kormány láthatóan eldöntötte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által ellenőrizetlen, engedély nélküli, bizonytalan hatékonyságú, kivizsgálatlan, ismeretlen tartalmú és működésű kínai vakcinával akar tömegesen oltani Magyarországon”.

Január 28-án azzal vádolták a kormányt, hogy az „rendelettel akarja ráerőltetni az EU-ban sehol nem engedélyezett kínai vakcinát a magyarokra”, miután a kabinet egyszerűsítette a külföldön gyártott oltóanyagok engedélyeztetését.

A DK nemcsak az uniós jóváhagyás nélküli vakcinák használatát tartja problémásnak:

Kifogásolták az oltásregisztrációs oldal adatkezelését.

Kérték a szabad vakcinaválasztást – ami elméletileg már most is így van, de a rendelkezésre álló lehetőségek szűkössége miatt a gyakorlatban nem mindig valósítható meg, viszont nem kell elfogadnunk azt, ami éppen elérhető, ha nem szeretnénk.

Azzal is foglalkoztak, hogy a kínai vakcina drágább, mint a többi elérhető opció.

A legtöbb üzenetben konkrétan Orbánt említették:

„Orbánék ne a magyar embereken kísérletezzenek!”

„Orbánék elérték: a kínai vakcina miatt kevesebben akarják beoltatni magukat!”

„Azért nincs uniós vakcinánk, mert Orbán így akarta!”

Ebben a posztban pedig Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet állították szembe azzal a felütéssel, hogy „egy világ választ el bennünket”:

Egy világ választ el bennünket. Büszkék vagyunk rá, hogy oltáspártiként csak az EU által engedélyezett vakcinát támogatjuk! 🇭🇺🇪🇺 Közzétette: Demokratikus Koalíció – 2021. január 29., péntek

Azt egyébként többször is hangsúlyozták, hogy oltáspártiak, az EU-nak Facebookon köszönetet is mondtak a Pfizer-szállítmányokért, és csak azokkal a vakcinákkal van problémájuk, amelyeket eddig nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség, sőt, itt még azt is állították, hogy növelni akarják az oltási hajlandóságot Magyarországon, ezért indítottak petíciót a kínai vakcina ellen.

A párt sajtóosztályánál érdeklődtünk arról, hogy eddig hányan írták alá a kezdeményezésüket, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

(Borítókép: Háziorvos a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát mutatja az oltás napján szombathelyi rendelőjében 2021. március 3-án. Fotó: Filep István / MTI)