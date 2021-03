Furcsa mellékhatásra panaszkodnak a Modernával beoltottak

Vöröses, téglalap alakú folt jelent meg a karomon, éppen ott, ahol az oltást kaptam. Nyomot hagyott, vöröses színű volt és viszketett – mondta Genese Hendrickson a Deseret News című lapnak. A hölgy egyike azoknak a Moderna vakcinával az Egyesült Államokban beoltottaknak, akiknél az oltás után megjelent a Moderna-karnak nevezett jelenség.

Az érdekes reakcióra többen is panaszkodtak, akiket Moderna vakcinával oltottak be.

Chris Gilbert orvos a Psychology Today-ban arról számolt be, hogy





két héttel ezelőtt, Los Angelesben, a jobb felkaromba adták az első Moderna COVID-oltást. Ezt követően mintegy 48 órán keresztül fájdalmam és kis bőrpírom volt a karomban, de ezek a tünetek gyorsan eltűntek. Azt hittem, hogy véget is értek a mellékhatások de az oltást követő hetedik napon, lefekvés után nagyon viszketni kezdett a karom. Nem sokat foglalkoztam vele, elaludtam. Ébredés után azonban a felkarom nagyon viszketett, és megjelent egy piros, kerek, körülbelül két hüvelyk átmérőjű elváltozás az oltás helyén. A hónaljamban is duzzadást észleltem, ezért a bal kezemmel megtapogattam a helyet és azt tapasztaltam, hogy megnagyobbodott a nyirokcsomó. Nem volt lázam, izomfájdalmam, vagy egyéb tünetem. Nem értettem az egészet.

Mások arról számolta be, hogy olyan érzés volt, mintha egy sebtapaszt téptek volna le a karjukról. Az orvosok szerint az enyhe fájdalom, a bőrpír és az oltás helyének viszketése bármilyen általános oltás után elfogadott, de ez a viszonylag nagy kiterjedésű piros folt minimum szokatlan.

James DeAngelo immunológus szerint a Moderna-kar mint jelenség nem allergiás reakció, inkább egy klasszikus immunreakció. A szakember szerint a túlérzékenység oka még nem ismert, jelenleg vizsgálják a működési mechanizmusát.

Más szakemberek viszont azt mondták, hogy ezt a jelenséget már korábban is ismerték, a szakirodalom késleltetett bőr túlérzékenységnek nevezi. A Health.com-on megszólaló orvosok szerint a kiütés az injekció késleltetett reakciójának jele.

Egy szakember szerint a Covid elleni védekezésnek van néhány kevésbé szórakoztató, de meglehetősen ártalmatlan mellékhatása, ilyen például a fájdalom vagy a duzzanat az injekció beadásának helyén.

A Moderna vakcinával beoltottak (egy részük legalábbis mindenképp) most egy újabbal, a nagy vörös elváltozással is számolhatnak. Az orvosok azonban mindenkit megnyugtatnak: ez az ártalmatlan folt nem szabad, hogy bárkit is visszatartson az oltástól.

(Borítókép: Moderna koronavírus elleni vakcinával oltanak egy ápolónőt 2021. február 13-án. Fotó: Joseph Prezioso / AFP)