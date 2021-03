Koronavírus: 172 ember meghalt, több mint 900-an vannak lélegeztetőgépen

Csütörtökre virradóra 8312-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 489 172 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – tájékoztat a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 172 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 497 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 344 267 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 128 408 főre emelkedett. 8329 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 911-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 5653 volt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 480 860 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 179, többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma szerdára 16 325 főre emelkedett. A gyógyultak száma a szerdai adatok alapján 340 844 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 123 691 fő volt.

A hivatalos tájékoztató oldal beszámol arról is, hogy az oltási program ütemezetten zajlik. A háziorvosok AstraZeneca-vakcinát kaptak ezen a héten, és az Operatív Törzs azt kérte tőlük, hogy a még be nem oltott regisztrált idősek oltását folytassák. A kórházi oltópontokon Szputnyik és Pfizer oltóanyagok vannak, amelyekkel szintén elsősorban a háziorvosok által beküldött regisztrált idősek oltása folytatódik. Mától vasárnapig a kórházi oltópontokon a 60 év alatti krónikus betegeket is oltják AstraZenecával, az érintettek erre SMS-ben kaptak behívót. Csütörtökön újabb vakcinaszállítmányok is várhatóak.

Illetve a kormány szerdai ülésének döntéseiről a csütörtöki Kormányinfón adnak tájékoztatást.

Írnak arról is, hogy folyamatosan zajlik az oltás,

már 1 149 557 fő a beoltottak száma,

ebből 327 428 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról.

A kormány hétfőtől újabb szigorító intézkedéseket vezetett be. Ezek két hétig, azaz március 22-ig vannak érvényben, és az egyik ilyen, hogy mindenhol kötelező lett a maszkviselés. Az esti kijárási korlátozást sem oldották fel, este 8 óra és reggel 5 óra között tehát csak az tartózkodhat az utcán, aki dolgozik, de ezt igazolnia is kell.



Az üzletek zárva vannak, kivéve az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági üzletek.

(Borítókép: Egy férfi megkapja a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcináját 2021. március 10-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)