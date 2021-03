Milyen oltóanyagot vásárolt és honnan a magyar kormány?

450 000 vakcina érkezett, ezzel újabb 450 000 ember életét tudjuk megmenteni. Regisztráljanak, és oltassák be magukat – írta délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Az operatív törzs este kiegészítette a kormányfő szavait: eszerint 450 ezer adag Sinopharm és 55 200 adag AstraZeneca érkezett ma Magyarországra. A kínai Sinopharmból ez a második szállítmány, az előző több mint félmillió adagot már gyakorlatilag felhasználták a háziorvosok a regisztrált idősek oltására.

A hivatalos adatok szerint eddig egymillió adag kínai vakcina érkezett Magyarországra.

Az AstraZenecából eddig összesen 405 ezer adag érkezett, és értesülések szerint ebből a vakcinából a következő hetekben a vártnál jóval kevesebb jön.

Magyarország immár öt oltóanyaggal rendelkezik – írja a koronavirus.gov.hu oldal. Ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott az oltás, több mint egymillió a beoltottak száma, és hazánk ezzel immár a második helyen van az átoltottságban az uniós ranglistán. Nálunk a lakosság 11,34 százaléka kapott már oltást, míg az uniós átlag csak 6,89 százalék.

A magyar kormány az eddigi hat és fél millió adagról 10,9 millióra növelte a lekötött Pfizer-BioNtech oltóanyag mennyiségét.

MAGYARORSZÁG ÍGY MÁR ÖSSZESEN 31 MILLIÓ ADAG OLTÓANYAGOT KÖTÖTT LE.

Ebből 24 millió adag oltóanyagot vár a kormány az uniós beszerzésből, ennek eddig a hat százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

A Janssen és CureVac még nem szállított oltóanyagot Magyarországra. Egy mai hír szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta a 18 éven felüliek számára az Európai Unióban a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot. A vakcina európai uniós forgalmazását az EMA ajánlását követően az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie. Ebből az oltóanyagból 4,36 millió adagot vár Magyarország, amely ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé, mert ez az első olyan vakcina, amely egydózisú.

Fotó: Simon Péter Gellért, forrás: koronavirus.gov.hu

A kormány úgy ítélte meg, hogy az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, ezért az oltások felgyorsítása érdekében orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, ezekből összesen további 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik majd a következő hónapokban. Az eddig érkezett Szputnyik-vakcinával a regisztrált idősek oltását végezték és jelenleg is végzik a kórházi oltópontokon, a legutóbb érkezett 180 ezer adag első dózisú vakcinával akkor kezdődhet meg az oltás, ha arra a Nemzeti Népegészségügyi Központ megadja az engedélyt.

A magyar kormány a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában megváltoztatta az oltási stratégiáját. Az új cél az, hogy minél többen minél előbb kapják meg az első oltást. Ennek érdekében a beérkező vakcinaszállítmányokat teljes mértékben bekapcsolják az oltásokba, és változott egyes vakcinák alkalmazása is. Márciustól a Pfizer–BionTech második adagját a korábbi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZeneca második adagját a korábbi négy hét helyett 12 hetes különbséggel adják be. Emellett az eddig csak 18-59 év közöttiek oltására engedélyezett AstraZeneca alkalmazása is megváltozott, ettől a héttől már hatvan év felettieket is olthatják vele a háziorvosok. Az operatív törzs kifejezetten azt kérte a háziorvosoktól, hogy a még be nem oltott regisztrált időseket oltsák ezzel a vakcinával is, hogy minél előbb védettek legyenek.

