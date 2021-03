Zacher Gábor: Mellnagyobbítás helyett inkább mentsenek életet a magánorvosok

Az egészségügy kitart, de egyértelműen hiány van mentőautókból, ezért vidékről jönnek fel autók kisegíteni a fővárost – mondta Zacher Gábor toxikológus a szlovákiai Pátria Rádiónak.



A hatvani kórház sürgősségi szakorvosa azt mondta, hogy a hatvani kórház 120 ágya már megtelt, így sakkozni kell a helyekkel. Folyamatosan telefonon egyeztetnek a Covid-koordinátorral, hogy hol van üres ágy, hova lehet szállítani a betegeket. Zacher Gábor azt mondta, hogy ma már akár 30-40 kilométert is kell egy koronavírusos-beteget szállítani Magyarországon, hogy olyan intézménybe kerüljön, ahol még van intenzíves hely. Mint mondta: ma már nem aszerint megy az elosztás, hogy melyik kórház melyik területi egységhez tartozik az illető.

A toxikológus beszélt arról is, hogy az egészségügyi dolgozók rettentően fáradtak, az utolsó utáni erőtartalékaikat veszik elő. Mint mondta, az lenne az ideális, ha egy-egy nővér maximum három beteget látna el, ehelyett a legtöbb esetben öt-hat beteg jut rájuk. Zacher Gábor még rosszabbnak tartja az orvosok helyzetét: egy-egy orvosra ma már 10-12 lélegeztető gépen lévő beteg jut, mert „nem tudunk több orvost leakasztani”. Zacher Gábor érdekesnek nevezte, hogy a magánegészségügy ugyanúgy működik most is, pedig a mellimplantátumok helyett jobb lenne, ha a Covid-osztályon mentenék az orvosok a betegeket.

Zacher Gábor végül azt mondta: elképzelhető, hogy napokon belül eléri a napi kétszáz koronavírusos halálozást Magyarország. Úgy vélte: a magyar egészségügy ezer koronavírusos beteggel tud megbirkózni, akik lélegeztetésre szorulnak. „Ennek a számnak az elérése drámai dolog lenne” – mondta.

