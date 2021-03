A NER kedvenc magánrepülőgépe ezúttal blokkolt jeladóval repülhetett Dubajba

Múlt héten írtuk meg, hogy a NER kedvenc magángépeként emlegetett, OE-LEM lajstromszámú Bombardier Global 6000 típusú csúcskategóriás magánrepülőgép eltűnt a radarról a FlightAware rendszerében. Akkor más oldalon, például a RadarBoxon még megtekinthetőek voltak a gép utazásai, azóta azonban ott is letiltották.

Most azonban a 24.hu arról írt, hogy a Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Orbán Viktor miniszterelnök által is használt repülő ismét Dubajban járhatott. A letiltás ugyanis nem jelenti azt, hogy egy repülőgép teljesen eltűnik a radaroldalakról: levegőbe emelkedést követően továbbra is jelzik és követik a letiltott repülőket is, a különbség annyi, hogy a lajstromjel helyett egy „blocked” jelzés látható a légiforgalom többi szereplője között.

A portál szerint leszálláskor, a dubaji Al Maktoum International Airport közelében néhány perce visszakapcsolták a luxus magánrepülőgép azonosítóit.

Az út annak fényében is figyelemre méltó, hogy múlt pénteki rádióinterjújában már Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet arra, hogy a „veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat” lehetőleg mindenki halassza el, mivel a koronavírus mutánsait a különleges üdülőhelyekről érkezők hozzák be. Ezután vasárnap hajnalban vissza is tért Dubajból az ugyancsak kormányközeli személyekkel összefüggésbe hozható HA-BES lajstromjelű, Raytheon Hawker 800XP típusú luxus magánrepülőgép.