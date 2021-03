Törölték a rádióinterjút, amelyben a győri fideszes polgármester az Orbán-kormányt kritizálta

Nem érhető már el a SoundCloudon a GyőrPlusz Rádió egyik interjúja, amelyben a győri polgármester erősen kritizálta az egészségügyi reformot, másrészt elárulta, hogy az Orbán-kormány elvonásai eddig 18 milliárd forintot vettek ki a város kasszájából.

A fideszes Dézsi Csaba András kritikája annyira szíven üthette a nagyérdeműt, hogy inkább letörölték a hanganyagot. A március 4-ei adás felvétele bejárta a magyar sajtót, először az ugytudjuk.hu írt cikket belőle, és ők vették észre azt is, hogy a rádióinterjú március 5. után valamikor a semmibe veszett, értesülésük szerint a belső rendszerből is törlődött. Az adásról szóló cikk azonban még ide kattintva elérhető.

Az ugytudjuk azt írja, hogy ebből a cikkből például kimaradt az a rész, hogy Dézsi Csaba András az országos kórház-főigazgató megjegyzéseire azt mondta, az „égbekiáltó baromság”, illetve az is, hogy nem a rendőröknek (a Belügyminisztériumnak) kellett volna új szerződést írni az orvosok számára. Erről a győri polgármester azt mondta, hogy szerinte jobb lett volna, ha a teljes egészségügyi rendszer módosítása előtt például az orvosokat is megkérdezték volna arról, hogy az egész átalakítás jó ötlet-e. A rádióinterjút egyébként az Index is szemlézte, ezt itt tudja elolvasni.

Az üggyel kapcsolatban a hvg.hu megkereste a polgármestert, aki arra a kérdésre, hogy az interjúban elhangzottakat az Orbán-kormánynak is elmondta-e, a polgármester azt válaszolta: