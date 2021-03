Elkezdődött a medvehagyma szezonja

Korábban kezdődik idén a medvehagyma szezonja, a növényt március végén, április elején már lehet is gyűjteni. A szedés szabályai nem változtak, naponta legfeljebb két kilogrammnyit gyűjthetnek belőle saját fogyasztásra az erdőjárók − írja a Természetjáró Turista Magazin.

Az értékes növényt kizárólag állami erdőkben lehet gyűjteni, a természetvédelmi területen tilos, kivéve akkor, ha rendelkezünk az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével. Engedély szükséges továbbá a kereskedelmi célú gyűjtéshez is: magánterületek esetében a tulajdonos, állami erdők esetén a területet kezelő erdész állítja ki az ehhez szükséges dokumentumot.

A sokak számára vadfokhagymaként ismert növényt a Mecsekben, Gerecsében, Bakonyban, Sopron környékén és Zala megyében több helyen is lehet gyűjteni. A lelőhelyekről térkép is készült, amelyen különböző színekkel jelzik, hol és milyen célból lehet gyűjteni a „boszorkányhagymát”: a narancsszínű, illetve a piros területeken egyáltalán nincs lehetőség kereskedelmi célú gyűjtésre.

Fontos, hogy mielőtt nekilátnánk a medvehagyma gyűjtésének, alaposan győződjünk meg arról, hogy valóban a gyógynövényt találtuk meg az erdőben, ugyanis

könnyen összekeverhető a gyöngyvirággal és az őszi kikericcsel; a nagy különbség, hogy utóbbi kettő erősen mérgező.

Miről ismerhető fel a medvehagyma? Sok árulkodó jel lehet, elsősorban az illat az, ami nem téveszthető össze semmivel.

A levelet egy kicsit megdörzsölve fokhagymás illatot érezhetünk, a levél maximum négy centiméter széles.

A növény amellett, hogy ízletes leveleit akár nyersen is elfogyaszthatjuk, értisztító és méregtelenítő hatással is bír, kedvezően hat az emésztésre és a vérkeringésre is. Megfelelő tárolás mellett nagyon sokáig, akár hetekig eláll.