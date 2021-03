Lesz érettségi, az érettségiztető tanárokat nem oltják be soron kívül

A jelenlegi tervek szerint lesz írásbeli és szóbeli érettségi is idén, és ezeket „hagyományos módon”, azaz tantermekben szervezik meg, de ha az operatív törzs és a kormány úgy ítéli meg, akkor meghozzák a megfelelő intézkedéseket – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az atv.hu kérdésére válaszolva. Kiderült az is, hogy az érettségiztető tanárok nem kapnak soron kívül oltást.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely az ATV kérdésére azt mondta, hogy lesz érettségi. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy bár a számok tavaly alacsonyabbak voltak, mint most a harmadik hullámnál, de akkor is sikerült lebonyolítani az érettségit. A politikus reméli, hogy addigra megfelelő lesz a lakosság átoltottsága.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorban a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke azt mondta, szerinte több alternatívát kellene a kormánynak kidolgoznia, és nem elég, hogy Gulyás Gergely és Maruzsa Zoltán bejelenti, hogy lesz érettségi. Szabó Zsuzsa kiemelte: teljesen más a környezet, valamint a fertőzés tempója és milyensége is, mint korábban.

Úgy véli, arra is fel kell készülni, hogy nagyon sokan lesznek betegek, és emiatt nem lesz az érettségi megtartható. Szabó véleménye az, hogy idén, ha úgy alakul, az érettségizőket le lehet a tanulmányi jegyek alapján is zárni. Leszögezte, akik nem akarnak tovább tanulni azoknak nem is biztos, hogy szükséges az érettségi, de azok, akik szeretnének a felsőoktatásban részt venni, nekik lehetne könnyítés, hogy csak a felvételi tárgyakból érettségizzenek.