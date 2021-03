Meghalt Révész László László Munkácsy-díjas festőművész

Hatvanhárom éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Révész László László – közölte a Magyar Képzőművészeti Egyetem.

A Munkácsy-díjas festőművész igazi világpolgár volt, Rómában, Portóban, New Yorkban, Bécsben és Budapesten is alkotott.

Művészete és individuális oktatói programja meghatározta egyetemünk szellemi és alkotói profilját. Igazi mesterként alkotott és tanított, kiváló művészek kerültek ki az osztályáról az elmúlt években

– emlékezik rá alma matere, ahol 2009 óta maga is tanított. Előzőleg főleg performanszművészként volt aktív, leginkább Böröcz Andrással dolgozott párban. Később animációs kisfilmeket készített a Pannónia Filmstúdiónál, a Magyar Televíziónál és a német VOX tévénél is, de forgatókönyvíróként Enyedi Ildikóval is együttműködött már az Én XX. századom című nagy sikerű első filmjén, majd későbbi rendezéseiben is. 2005-2006-ban pedig a New York-i Magyar Kulturális Intézet munkatársa volt.

Kezdetben polgári nevén, Révész Lászlóként alkotott, később írt hozzá nevéhez még egy Lászlót, nem csupán megkülönböztetésül, hanem hogy így fejezze ki csodálatát a múlt század elejének híres-hírhedt László László nevű szélhámosa iránt, aki betörőtől, katonaszökevényen át spiritisztáig minden volt, de legfőképpen maga is festőművész.

2018-ban Munkácsy-díjat kapott életművéért.