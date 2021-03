New York demokrata polgármestere is követeli a New York-i demokrata kormányzó lemondását

Párttársai közül is egyre többen követelik Andrew Cuomo lemondását és felelősségre vonását miután az elmúlt hetekben hat nő vádolta meg szexuális zaklatással a New York-i demokrata kormányzót.

Pénteken az Egyesült Államok Kongresszusának több alsóházi demokrata képviselője is csatlakozott azokhoz, akik Andrew Cuomo lemondását követelik.

Többen is felszólították a kormányzót, hogy távozzon posztjáról.

Jerry Nadler, a ház igazságügyi bizottságának elnöke kijelentette, a kormányzó elvesztette a New York-i emberek bizalmát, és le kell mondania.

A New York-i közgyűlés demokrata elnöke csütörtökön megbízta az igazságügyi bizottságot, hogy teljes idézési jogkörrel indítsa el Andrew Cuomo felelősségre vonási vizsgálatát. Carl Heastie közleményében azt írta, felhatalmazza a közgyűlés igazságügyi bizottságát, hogy indítson el egy felelősségre vonási vizsgálatot Charles D. Lavine elnök vezetésével, amelynek során

kivizsgálják a Cuomo kormányzó helytelen viselkedésével kapcsolatos állításokat."

Carl Heastie a kormányzóval szembeni vádakat „komolynak" nevezte.

Az elmúlt hetekben hat nő is szexuális zaklatással vádolta meg a 63 éves politikust. Legutóbb csütörtökön az Albany Times Union című New York-i napilap számolt be egy esetről, amely szerint

Andrew Cuomo állítólag tavaly a saját rezidenciáján zaklatta az egyik kollégáját.

A beszámoló szerint a nőt a kormányzó lakhelyére rendelték azzal az ürüggyel, hogy segítsen megoldani egy problémát Cuomo mobiltelefonjával kapcsolatban. Később a kormányzó benyúlt a nő blúza alá és tapogatni kezdte annak ellenére, hogy tanácsadója arra kérte, hogy hagyja abba.

Az ügyet már a rendőrség vizsgálja.

Csütörtökön csaknem 60 New York-i törvényhozó levélben szólította fel Andrew Cuomót a lemondásra. Eszerint a kormányzó elvesztette a közvélemény és az állami törvényhozás bizalmát.

Van egy kormányzóhelyettesünk, aki vezetheti a várost a ciklus hátralévő részében. Ez lenne a legjobb a New York-i lakosoknak ebben a kritikus időben. Itt az ideje, hogy Cuomo kormányzó lemondjon.

– hangzik a levél. Bill de Blasio New York-i demokrata polgármester csütörtökön azt mondta, hogy a vádak fényében Andrew Cuomo már nem szolgálhat kormányzóként, és a legutóbbi zaklatási vádakat „mélységesen aggasztónak" nevezte. A harmadik ciklusát töltő New York-i kormányzó azonban továbbra sem hajlandó lemondani. Legutóbb hétfőn jelentette be, hogy semmiképpen nem lép vissza pozíciójából.

A zaklatási botrány előtt, még februárban Andrew Cuomo ellen egy szövetségi vizsgálat is indult.

Azzal gyanúsítják a demokrata politikust és kollégáit, hogy adatokat titkoltak el a nyilvánosság elől a New York-i idősotthonokban történt – koronavírus okozta – halálesetek számával kapcsolatban.

A kormányzó egyik hivatali segédje korábban beismerte, hogy azért kozmetikázták az adatokat, mert attól féltek, hogy azt a republikánusok és Donald Trump elnök felhasználja ellenük és az egész Demokrata Párt ellen.

